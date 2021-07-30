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А. Лукашенко рассказал о шести тактических направлениях расшатывания белорусского общества
30.07.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Попытки расшатать общество, дезориентировать людей продолжаются и будут продолжаться на всех тактических направлениях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, сообщает
Президент отметил, что белорусское государство оказалось сильнее технологий цветных революций. Белорусы выстояли, испытав на себе воздействие ее нескольких этапов. "И хочу, чтобы вы понимали: все, что мы прошли, это не спонтанные атаки, а последовательная и скоординированная политика Запада. Попытки расшатать общество, дезориентировать людей продолжаются и будут продолжаться на всех тактических направлениях", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Первое направление. Военные угрозы
"Наша страна, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в эпицентр цивилизационного противостояния. Мы не сгущаем краски, а констатируем факт: вдоль наших границ методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО", - сказал Александр Лукашенко.
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Попытки расшатать общество, дезориентировать людей продолжаются и будут продолжаться на всех тактических направлениях. Об этом Президент Беларуси Александр...
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