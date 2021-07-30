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А. Лукашенко рассказал о шести тактических направлениях расшатывания белорусского общества

30.07.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Попытки расшатать общество, дезориентировать людей продолжаются и будут продолжаться на всех тактических направлениях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, сообщает БелТА.

Президент отметил, что белорусское государство оказалось сильнее технологий цветных революций. Белорусы выстояли, испытав на себе воздействие ее нескольких этапов. "И хочу, чтобы вы понимали: все, что мы прошли, это не спонтанные атаки, а последовательная и скоординированная политика Запада. Попытки расшатать общество, дезориентировать людей продолжаются и будут продолжаться на всех тактических направлениях", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Первое направление. Военные угрозы

"Наша страна, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в эпицентр цивилизационного противостояния. Мы не сгущаем краски, а констатируем факт: вдоль наших границ методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО", - сказал Александр Лукашенко.




 
 
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Попытки расшатать общество, дезориентировать людей продолжаются и будут продолжаться на всех тактических направлениях. Об этом Президент Беларуси Александр...
 
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Шесть тактических направлений - Лукашенко рассказал о попытках расшатать белорусское общество
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