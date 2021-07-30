"Нельзя допускать вакуума" - Лукашенко поставил задачу местным чиновникам активнее работать со СМИ

Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местной вертикали власти нужно активнее работать с региональными средствами массовой информации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства назвал обеспечение информационной безопасности важным аспектом комплекса мер по обеспечению безопасности и порядка. "Каждый председатель исполкома должен иметь четкое представление об информационной карте своего района или города. Какие СМИ и ресурсы действуют, какую редакционную политику они проводят, какой поддержкой населения пользуются, - поставил задачу Президент. - Заместитель председателя, курирующий вопросы идеологии и информации, должен в лицо знать всех проживающих и работающих в районе журналистов, блогеров, администраторов телеграм-каналов и чатов, работать с ними лично. Все должно быть не просто под контролем, а делаться с вашего разрешения".

"Нельзя допускать информационного вакуума. Об этом говорилось неоднократно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Центральные СМИ, по его словам, уже работают на качественно новом уровне и облисполкомам и райисполкомам надо подтягиваться хотя бы до уровня Минской области, где успешно развивается областной медиахолдинг.

"К сожалению, роль региональной прессы на местах незаслуженно занижена. Порой руководители районов используют местные газеты как личную Доску почета. Не хватает проблемных материалов, актуальных и интересных читателю тем. Займитесь этими вопросами", - указал Президент.-0-