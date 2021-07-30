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Лукашенко: какие бы трудности ни создавали санкции, для нас это повод нарастить внутренние резервы
30.07.2021 13:03 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал устойчивое созидание в качестве одного из векторов развития страны. Об этом он заявил сегодня
Глава государства отметил необходимость последовательной реализации решений Всебелорусского собрания, реализуя вектор на устойчивое созидание.
"Ключевые решения, принятые на форуме, остаются для нас приоритетами, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. Какие бы трудности ни создавали санкции, для нас это повод нарастить внутренние резервы, совершенствовать систему управления, работать с инвесторами и каждый день добавлять. Мы ни на миллиметр не должны упасть по валовому внутреннему продукту, по движению нашей экономики. Ни в коем случае, недопустимо", - подчеркнул белорусский лидер.
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Глава государства отметил необходимость последовательной реализации решений Всебелорусского собрания, реализуя вектор на устойчивое созидание.
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