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Лукашенко назвал главные векторы и принципы в развитии Беларуси и работе органов власти

30.07.2021 13:03 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил основные векторы и принципы в работе органов власти в деле дальнейшего развития страны. Это в том числе обеспечение безопасности и порядка, устойчивое созидание. Соответствующие заявления он сделал сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.

Один из векторов - обеспечение безопасности и порядка. Здесь глава государства акцентировал внимание на таких аспектах, как усиление дисциплины, мобилизация и собранность, обеспечение информационной безопасности, кадровая дисциплина, организация территориальной обороны.

Александр Лукашенко коснулся и темы работы над проектом новой Конституции, назвав предлагаемые в Основной закон изменения концептом будущего Беларуси.

Ключевым Александр Лукашенко назвал принцип не навредить государству. В числе других - поощрение созидательной инициативы, принцип обратной связи, законности и взаимного уважения.

Еще один вектор - это устойчивое созидание. В этом плане Александр Лукашенко подчеркнул, что ключевые решение, принятые Всебелорусским народным собранием, остаются в приоритете, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. "Какие бы трудности ни создавали санкции, для нас это повод нарастить внутренние резервы, совершенствовать систему управления, работать с инвесторами и каждый день добавлять", - подчеркнул Президент.

Он акцентировал внимание и на вопросах регионального развития, продовольственной безопасности, вакцинации и борьбы с пандемией.

Александр Лукашенко также напомнил, что нынешний год в Беларуси объявлен Годом народного единства, и 17 сентября страна впервые отметит новый государственный праздник - День народного единства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Один из векторов - обеспечение безопасности и порядка. Здесь глава государства акцентировал внимание на таких аспектах, как усиление дисциплины, мобилизация и...
 
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