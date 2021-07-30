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"Не навреди государству" - Лукашенко назвал ключевой принцип любой деятельности в Беларуси
30.07.2021 13:03 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любая деятельность в Беларуси - общественная, политическая - должна обязательно соотноситься с вектором государственной политики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
"Ключевой принцип - не навреди государству. Любая деятельность - общественная, политическая - наряду с неукоснительным соблюдением закона должна обязательно соотноситься с вектором государственной политики", - заявил глава государства.
Он акцентировал внимание, что у разных людей могут быть разные мнения, но призывы к действиям, направленным против страны и курса, одобренного большинством, недопустимы. "Это как минимум попрание так называемых демократических норм", - убежден белорусский лидер.
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"Ключевой принцип - не навреди государству. Любая деятельность - общественная, политическая - наряду с неукоснительным соблюдением закона должна обязательно...
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