"Не навреди государству" - Лукашенко назвал ключевой принцип любой деятельности в Беларуси

Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любая деятельность в Беларуси - общественная, политическая - должна обязательно соотноситься с вектором государственной политики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ключевой принцип - не навреди государству. Любая деятельность - общественная, политическая - наряду с неукоснительным соблюдением закона должна обязательно соотноситься с вектором государственной политики", - заявил глава государства.

Он акцентировал внимание, что у разных людей могут быть разные мнения, но призывы к действиям, направленным против страны и курса, одобренного большинством, недопустимы. "Это как минимум попрание так называемых демократических норм", - убежден белорусский лидер.

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