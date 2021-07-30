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Лукашенко о проекте новой Конституции: "Это концепт будущего Беларуси"

30.07.2021 13:03 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко назвал проект новой Конституции концептом будущего Беларуси. Об этом Президент заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря об обеспечении безопасности и порядка на современном этапе, белорусский лидер обратил внимание, что нужно активно разъяснять населению принимаемые законодательные изменения. Особенно это важно сейчас, когда ведется работа над проектом новой Конституции, убежден Президент.

"Предлагаемые в Основной закон изменения - это концепт будущего Беларуси. Будущего, которое обсуждалось на диалоговых площадках, в общественных объединениях, трудовых и учебных коллективах. Все, кто хотел принять в этом обсуждении участие, были услышаны", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что для принятия Конституции предстоит провести референдум, и он должен пройти на образцовом уровне. "Сейчас очень много пытаются травить разных фейков на этой почве. Еще раз подчеркиваю: мы приняли, обсуждая на Всебелорусском народном собрании, решение, что референдум должен пройти не позже февраля будущего года. Так и будет", - подчеркнул белорусский лидер.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Говоря об обеспечении безопасности и порядка на современном этапе, белорусский лидер обратил внимание, что нужно активно разъяснять населению принимаемые...
 
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