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Лукашенко потребовал от чиновников быстро и адекватно реагировать на обращения граждан
30.07.2021 13:03 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул особую важность работы с обращениями граждан на современном этапе. Об этом глава государства заявил сегодня
"Сегодня мы как никогда должны быстро и адекватно реагировать на обращения граждан, еще важнее - предупреждать эти обращения. И не потому, что все сказанное превращается в острый медийный повод для недовольства. Важно, чтобы народ, последовательно поддерживающий нас, чувствовал, что находится под нашей защитой", - обратил внимание Александр Лукашенко.
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Александр Лукашенко
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"Сегодня мы как никогда должны быстро и адекватно реагировать на обращения граждан, еще важнее - предупреждать эти обращения. И не потому, что все сказанное...
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