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Лукашенко потребовал от чиновников быстро и адекватно реагировать на обращения граждан

30.07.2021 13:03 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул особую важность работы с обращениями граждан на современном этапе. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы как никогда должны быстро и адекватно реагировать на обращения граждан, еще важнее - предупреждать эти обращения. И не потому, что все сказанное превращается в острый медийный повод для недовольства. Важно, чтобы народ, последовательно поддерживающий нас, чувствовал, что находится под нашей защитой", - обратил внимание Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-

Лукашенко потребовал от чиновников быстро и адекватно реагировать на обращения граждан

Лукашенко потребовал от чиновников быстро и адекватно реагировать на обращения граждан
Александр Лукашенко

Дисциплина, собранность, работа в правовом поле - Лукашенко ориентировал чиновников на эффективную работу

 
Теги: Минск
 
 
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"Сегодня мы как никогда должны быстро и адекватно реагировать на обращения граждан, еще важнее - предупреждать эти обращения. И не потому, что все сказанное...
 
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