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Лукашенко: выявлена сеть крупных и мелких фирм, выступивших за перемены за счет государства

30.07.2021 13:41 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители выявили сеть крупных и мелких фирм, выступивших за перемены за счет государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, отдельные коммерческие организации активно оседлали тактику НКО. Правоохранители выявили целую сеть крупных и мелких фирм, выступивших за перемены за счет государства, рассказал Президент. "Государства, которое они сначала обокрали, реализуя незаконные схемы обогащения и уклонения от уплаты налогов, в том числе через зарплаты в конвертах", - заявил он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что эту заразу надо искоренить. "Мы ищем копейки, чтобы накормить народ, а огромные суммы уплывают, не облагаясь налогом. Поэтому и налоговой инспекции, и правительству, и Комитету госконтроля, правоохранительным органам, но прежде всего вам, вертикали власти, надо эту гидру удушить. И вы посмотрите: приток налогов будет обеспечен", - убежден глава государства.

Он отметил, что руководители этих предприятий сами активно участвовали в незаконных митингах и маршах, а также производили протестную символику, платили за выходы людей на улицы, призывали к противоправным действиям, таким как повреждение автотранспорта правоохранительных органов. Дошло до того, что отказывали сотрудникам прокуратуры в доступе к камерам видеонаблюдения. В то же время предоставляли видеоконтент с мест протестных событий деструктивным Telegram-каналам.

"Главное то, что все эти борцы с режимом - самые обычные уголовники. На каждом статья: от неуплаты налогов до мошенничества в особо крупных размерах", - заметил Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По словам главы государства, отдельные коммерческие организации активно оседлали тактику НКО. Правоохранители выявили целую сеть крупных и мелких фирм,...
 
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