ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной и суверенной страны

30.07.2021 13:41 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной и суверенной страны. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот год объявлен Годом народного единства. 17 сентября в нашей стране впервые будет отмечаться новый государственный праздник - День народного единства. Он должен пройти на достойном уровне, стать запоминающимся для каждого белоруса, обрести со временем свой неповторимый колорит, - сказал Александр Лукашенко. - Дата выбрана не случайно: она приурочена к началу освободительного похода Красной армии в Западную Беларусь в 1939 году. Прошло больше полвека, но память об этом событии живет в сердцах белорусов, потому что оно стало актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли".

"Вот почему нужны суверенитет и независимость - чтобы нас никогда больше против нашей воли не делили. 17 сентября символизирует незыблемость территориальной и этнической консолидации белорусской нации", - отметил Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что даже сегодня не все народы на планете могут похвастаться подобным достижением. "Для кого-то идея национального единства в рамках общей государственности продолжает оставаться лишь мечтой", - сказал глава государства.

"Сегодня белорусский народ, несмотря на серьезные внешние вызовы и угрозы, един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Хотелось бы, чтобы так было всегда. Мы, люди у власти, обязаны укреплять это единство, основанное на ценностях мира, взаимоуважении, почитании традиций и истории. Развернутой против нас тактике удушения противопоставим свою стойкость, решимость и самоотверженность", - подчеркнул Президент.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мы, люди у власти, обязаны укреплять это единство, основанное на ценностях мира, взаимоуважении, почитании традиций и истории. Развернутой против нас тактике...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко о вакцинации: в Беларуси созданы все условия для тех, кто хочет обезопасить себя и близких
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by