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Лукашенко о вакцинации: в Беларуси созданы все условия для тех, кто хочет обезопасить себя и близких
30.07.2021 13:41 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы все условия для тех, кто хочет обезопасить себя и близких. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня
"Мы с вами пережили полтора года пандемии. Сейчас на повестке дня стоит вопрос вакцинации. В стране созданы все условия для тех, кто хочет обезопасить себя и своих близких", - сказал Президент.
"У нас вакцин хватает. Но это будет добровольно, по желанию человека", - подчеркнул белорусский лидер.-0-
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Лукашенко о вакцинации: в Беларуси созданы все условия для тех, кто хочет обезопасить себя и близких
"Мы с вами пережили полтора года пандемии. Сейчас на повестке дня стоит вопрос вакцинации. В стране созданы все условия для тех, кто хочет обезопасить себя и своих...
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