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Лукашенко: необходимо ускориться с уборкой урожая
30.07.2021 13:41 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил ускориться с уборкой урожая. Об этом он заявил сегодня
"Обращаю внимание на продовольственную безопасность. В этом году мы с опозданием провели посевную кампанию - по погодным условиям. Теперь основная задача - вырастить и сохранить урожай. Аномальная жара и ливни внесли свои коррективы. Чтобы не потерять хлеб, необходимо ускориться с уборкой урожая. Сейчас каждый килограмм зерна будет буквально на вес золота", - заявил глава государства.
Он отметил, что мировые цены на продовольствие лавинообразно растут. "Плохо, но для нас это шанс продать свою продукцию очень дорого", - сказал Президент.
Александр Лукашенко подчеркнул и важность своевременно рассчитываться с тружениками.-0-
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Александр Лукашенко подчеркнул и важность своевременно рассчитываться с тружениками.
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