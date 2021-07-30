Лукашенко: на ответственных постах не место тем, кто выступал против политического курса страны

Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ответственных постах не место тем, кто открыто выступал против политического курса страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства потребовал ужесточения кадровой дисциплины, что является важным аспектом для обеспечения безопасности и порядка на современном этапе. "Говорю прямо: на ответственных постах не место тем, кто открыто выступал против политического курса страны, - подчеркнул белорусский лидер. - Прежде всего это касается государственной службы, руководящих должностей в бюджетной сфере и на госпредприятиях, педагогов, а также лиц, которые в силу публичности влияют на общественное мнение. Недопустима ситуация, при которой кто-то получает из бюджета зарплату, пользуется льготами, социальным пакетом и при этом поливает грязью свою страну". Подобное поведение, по мнению главы государства, помимо всего прочего является еще и аморальным.

"Главное - не потерять тех, кто не дрогнул и в острый период открыто выступал в защиту государства. Они у вас должны быть на постоянном контроле ради поддержки. В первую очередь для таких людей кадровый резерв в райисполкомах должен стать настоящей социальной и профессиональной лестницей наверх", - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что сейчас заметить таких людей нетрудно, этому способствуют и соцсети, показывая суть каждого. "Надо активно работать с общественными организациями, поднимать наши организации. Не надо их плодить тысячами и хвастаться, что у нас комсомола или других общественных организаций - тысячи. Пусть будет несколько сотен, но из настоящих бойцов, на которых мы можем опереться", - обозначил задачи Президент.

Александр Лукашенко также затронул вопрос организации территориальной обороны и обратил особое внимание на роль руководителей местной власти в обеспечении полной укомплектованности подразделений, их гарантированной боеготовности.-0-