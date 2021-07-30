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Лукашенко: на ответственных постах не место тем, кто выступал против политического курса страны
30.07.2021 13:41 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ответственных постах не место тем, кто открыто выступал против политического курса страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
Глава государства потребовал ужесточения кадровой дисциплины, что является важным аспектом для обеспечения безопасности и порядка на современном этапе. "Говорю прямо: на ответственных постах не место тем, кто открыто выступал против политического курса страны, - подчеркнул белорусский лидер. - Прежде всего это касается государственной службы, руководящих должностей в бюджетной сфере и на госпредприятиях, педагогов, а также лиц, которые в силу публичности влияют на общественное мнение. Недопустима ситуация, при которой кто-то получает из бюджета зарплату, пользуется льготами, социальным пакетом и при этом поливает грязью свою страну". Подобное поведение, по мнению главы государства, помимо всего прочего является еще и аморальным.
"Главное - не потерять тех, кто не дрогнул и в острый период открыто выступал в защиту государства. Они у вас должны быть на постоянном контроле ради поддержки. В первую очередь для таких людей кадровый резерв в райисполкомах должен стать настоящей социальной и профессиональной лестницей наверх", - сказал Александр Лукашенко.
Он отметил, что сейчас заметить таких людей нетрудно, этому способствуют и соцсети, показывая суть каждого. "Надо активно работать с общественными организациями, поднимать наши организации. Не надо их плодить тысячами и хвастаться, что у нас комсомола или других общественных организаций - тысячи. Пусть будет несколько сотен, но из настоящих бойцов, на которых мы можем опереться", - обозначил задачи Президент.
Александр Лукашенко также затронул вопрос организации территориальной обороны и обратил особое внимание на роль руководителей местной власти в обеспечении полной укомплектованности подразделений, их гарантированной боеготовности.-0-
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Глава государства потребовал ужесточения кадровой дисциплины, что является важным аспектом для обеспечения безопасности и порядка на современном этапе.
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