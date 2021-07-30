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Президент Беларуси: Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций

30.07.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Об этом рассказал Президент на встрече с активом местной вертикали. Маневры НАТО возле наших границ, попытки раскачать белорусское общество и в целом обсуждение актуальных вопросов общественно-политической обстановки - таков лейтмотив большого заседания.

Александр Лукашенко отметил, что такой разговор важен и должен стать  хорошей традицией. Ведь в одном месте собираются люди из всей страны со своими предложениями, заботами и видением будущего Беларуси. Сегодня актив не только сверяет часы, но и определяет дальнейшую стратегию работы в новых для нашей страны экономических реалиях. В условиях пандемии Беларусь научилась жить и, надо сказать, удачнее многих государств. Теперь вот новый вызов - санкционный маятник отдельных стран Запада. Подробности встречи смотрите в наших следующих выпусках.


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Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Об этом рассказал Президент на встрече с активом местной вертикали. Маневры НАТО...
 
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