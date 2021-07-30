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А. Лукашенко: НКО под видом благотворительности отрабатывают чужой политический заказ

30.07.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Под видом благотворительности некоммерческие организации отрабатывают чужой политический заказ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БелТА.


"Выявлена четкая закономерность: рост количества некоммерческих организаций - это маркер подготовки цветных революций. Под видом благотворительности, социально значимых проектов они отрабатывают чужой политический заказ. Так было и у нас", - заявил Александр Лукашенко.


Разных негосударственных фондов, частных учреждений, якобы правозащитных организаций в Беларуси было полторы тысячи


В результате проведенных мероприятий выделено 185 деструктивных структур, представляющих потенциальную угрозу национальной безопасности, в том числе представительство иностранной некоммерческой организации, 71 республиканское и местное общественное объединение, 113 учреждений. Это большие цифры, отметил Президент.


"За каждой структурой стоят десятки и сотни активистов, тысячи попавших под их влияние людей. Фактически был создан легальный ресурс для деструктивной деятельности зарубежных координаторов, которые подбирали и тренировали кадры, - сказал глава государства. - Эти кадры, обученные психологическим методикам работы с людьми (не все, руководители), навыкам объединения людей на протестных акциях, мы видели в августе. Знаем, кто подбирал возможных лидеров протестного движения, создавал имидж и финансировал деятельность".


Деньги как раз шли через эти фонды и другие некоммерческие структуры. Чтобы мобилизовать людей на протесты, ряд НКО тиражировал фейки, призывал к акциям неповиновения, обучал радикально настроенных граждан методам борьбы с сотрудниками правоохранительных органов, составлял черные списки людей, преданных стране.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Чтобы вы понимали, эта деятельность не ограничилась бы информационной пропагандой и угрозами в адрес сторонников власти. Эти люди в любой момент были готовы перейти от слов к делу. В их арсенале обнаружено незарегистрированное пневматическое, боевое, охотничье, холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, элементы самодельных взрывных устройств. Когда мне принесли фотографии всех этих арсеналов, можно было в ужас прийти.

Вдохновлялись же сторонники "перемен", по словам Президента, в прямом смысле фашистской идеологией


Обнаружены при обысках нацистская символика, книга "Майн кампф" и другая экстремистская литература. "Но главная мотивация - деньги. Найдены расписки о получении определенных сумм. Мы располагаем документацией, подтверждающей получение организациями и отдельными лицами денежных средств из-за рубежа", - отметил глава государства.


По его словам, доказательства финансирования так называемых независимых профсоюзов и деструктивных негосударственных организаций были найдены у представителя немецкого фонда имени Эберта Александра Петрачкова. "Что важно, подрывная деятельность велась годами. Речь не о последних двух-трех. У лидера правозащитного центра "Весна" Беляцкого найден архив за 25 лет", - добавил Президент. 


Александр Лукашенко подчеркнул: меры были приняты адекватные, и есть результат

При этом оперативная работа велась достаточно открыто. "Впервые в нашей истории предоставляли в таком количестве факты, видео- и аудиоконтент разработанных мероприятий в СМИ. Все это привело к массовому выходу людей из чатов и Telegram-каналов. Многие пользователи зачистили свои публикации в социальных сетях и на интернет-ресурсах. Например, численность участников радикального Telegram-сообщества ОГСБ сократилась в пять раз", - привел пример глава государства.


"Это, конечно, не значит, что все одумались, осознали. Их деятельность просто парализована. И западными кураторами уже наверняка ведется поиск новых ниш и новых инструментов влияния на так называемое гражданское общество с целью продвижения "либеральных демократических ценностей", - считает Президент. - Однако не все некоммерческие организации деструктивны. И вы, руководители местных органов власти, должны видеть, где действительно помогают старикам, инвалидам, жертвуют церкви, занимаются экологией без политики. И должны фиксировать, где под видом добрых дел расшатывают общество".





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Под видом благотворительности некоммерческие организации отрабатывают чужой политический заказ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня...
 
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