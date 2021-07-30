А. Лукашенко: Выявлена сеть крупных и мелких фирм, выступивших за перемены за счет государства

Источник материала: БT

Правоохранители выявили сеть крупных и мелких фирм, выступивших за перемены за счет государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, сообщает БелТА .

По словам главы государства, отдельные коммерческие организации активно оседлали тактику НКО. Правоохранители выявили целую сеть крупных и мелких фирм, выступивших за перемены за счет государства, рассказал Президент. "Государства, которое они сначала обокрали, реализуя незаконные схемы обогащения и уклонения от уплаты налогов, в том числе через зарплаты в конвертах", - заявил он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что эту заразу надо искоренить. "Мы ищем копейки, чтобы накормить народ, а огромные суммы уплывают, не облагаясь налогом. Поэтому и налоговой инспекции, и правительству, и Комитету госконтроля, правоохранительным органам, но прежде всего вам, вертикали власти, надо эту гидру удушить. И вы посмотрите - приток налогов будет обеспечен", - убежден глава государства.

Он отметил, что руководители этих предприятий сами активно участвовали в незаконных митингах и маршах, а также производили протестную символику, платили за выходы людей на улицы, призывали к противоправным действиям, таким как повреждение автотранспорта правоохранительных органов. Дошло до того, что отказывали сотрудникам прокуратуры в доступе к камерам видеонаблюдения. В то же время предоставляли видеоконтент с мест протестных событий деструктивным Telegram-каналам.

"Главное - то, что все эти борцы с режимом - самые обычные уголовники. На каждом статья: от неуплаты налогов до мошенничества в особо крупных размерах", - заметил Александр Лукашенко.





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