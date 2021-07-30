А. Лукашенко: Вдоль границ Беларуси наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО

Источник материала: БT

Вдоль границ Беларуси методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, сообщает БелТА .

"Наша страна, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в эпицентр цивилизационного противостояния. Мы не сгущаем краски, а констатируем факт: вдоль наших границ методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, помимо развернутых в Восточной Европе многонациональных сил, в Польше вблизи от Беларуси формируется новое соединение - 18-я механизированная дивизия. На вооружение этой дивизии поступят американские танки "Абрамс" самой современной комплектации. Два батальона будут стоять буквально в 20 км от Бреста. "Как видите, ничего не меняется. Начало Великой Отечественной войны их так ничему и не научило. Они забыли, что такое Брестская крепость", - отметил глава государства.

"Да, выстроенная за годы независимости система безопасности и обеспечения обороноспособности, последовательная миролюбивая политика, международные договоренности создают нам задел для отражения военных угроз. Россия и многие другие страны заинтересованы в сильной Беларуси, потому что в этом сила самой России. Дестабилизация в центре Европы однозначно будет заразной, вызовет цепную реакцию распространения и на восток, и на запад, и на юг", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что для урегулирования кризиса в Украине были предприняты титанические усилия мировых лидеров. Переговоры шли в Минске. "А если вдруг полыхнет здесь у нас, на территории Беларуси? Мы должны понимать, что если сами опустим руки, то и защитить нас никто не сможет", - обратил внимание глава государства.





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