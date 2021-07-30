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Дисциплина, собранность, работа в правовом поле - Лукашенко ориентировал чиновников на эффективную работу

30.07.2021 15:47 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки перечислил основные позиции комплекса мер по обеспечению безопасности в нынешних условиях, передает корреспондент БЕЛТА.

В числе основных мер глава государства назвал усиление дисциплины на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности. "Основные подходы заложены в директиве №1, а также в декрете №5. Возможно, настало время их актуализировать", - сказал Александр Лукашенко.

Мобилизация и собранность также крайне важны для обеспечения безопасности и порядка, констатировал Президент. "Нам надо иметь отработанные механизмы реагирования на новые, неизвестные вызовы. Действовать эффективно, без тормозящих бюрократических процедур, взаимных препонов, ожиданий инструкций, циркуляров и прочих разъяснений", - убежден белорусский лидер.

Президент также сделал акцент на необходимости работы в правовом поле. Говоря об обновлении белорусского законодательства, глава государства, в частности, отметил, что установлены правовые рамки участия в массовых мероприятиях и общественно-политической деятельности, функционирования СМИ. "Не допускайте никаких собраний и прочего без вашего ведома, без вашего решения", - предупредил собравшихся Александр Лукашенко.

Он также упомянул, что недавно подписал закон, регламентирующий порядок введения чрезвычайного положения, иные аспекты защиты конституционного строя. "На местах надо доходчиво разъяснить людям суть законов - через местные СМИ, работу с учащимися, в трудовых коллективах", - потребовал глава государства.-0-

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Теги: Минск
 
 
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В числе основных мер глава государства назвал усиление дисциплины на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности. "Основные подходы заложены в директиве №1, а...
 
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