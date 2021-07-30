А. Лукашенко провел встречу с активом местной вертикали власти

Источник материала: БT

"Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций". Об этом рассказал Президент на встрече с активом местной вертикали. Маневры НАТО возле наших границ, попытки раскачать белорусское общество и в целом обсуждение актуальных вопросов общественно-политической обстановки - таков лейтмотив большого заседания.

Александр Лукашенко отметил, что такой разговор важен и должен стать хорошей традицией. Ведь в одном месте собираются люди со всех уголков страны со своими предложениями, заботами и видением будущего Беларуси. Сегодня актив не только сверяет часы, но и определяет дальнейшую стратегию работы в новых для нашей страны экономических реалиях. В условиях пандемии Беларусь научилась жить, надо сказать, удачнее многих государств. Теперь вот новый вызов - санкционный маятник отдельных стран Запада. В целом давление на нашу страну. Ведь гибридная атака на Минск продолжается. Президент уверен - проверять на прочность будут во всех сферах.

А. Лукашенко: Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций

Отметил Президент и проект новой Конституции, назвав его "концептом будущего Беларуси", которое, впрочем, возможно через обеспечение безопасности, порядка и нацеленности на устойчивое созидание. Важный месседж Президента не только для местной вертикали, но и белорусского народа в целом. Только единым курсом страна способна развиваться и политически, и экономически. Безопасность обеспечит государство.

Президент: Никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался

Конечно, Президент и актив обсудили и другие вопросы. Белорусский лидер отметил, что в нашей стране созданы все условия для успешной вакцинации. Поставил задачу Александр Лукашенко местным чиновникам - активнее работать со СМИ, чтобы не допускать информационного вакуума. Также необходимо ускориться и с уборочной кампанией (времени на раскачку нет, как и права на ошибку). Страна должна выстоять. Подробности обстоятельной беседы с местной вертикалью в следующих выпусках новостей.





Читайте также:





