Лукашенко рассказал подробности об отъезде Тихановской в Литву

Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал подробности об отъезде Светланы Тихановской в Литву в августе 2020 года. Соответствующие заявления он сделал сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Она говорит, что ее заставили. Это я сегодня прочитал в докладе, что ее заставили выехать из Беларуси и угрожали, что там чуть ли не детей схватят и еще чего-то. Слушайте, дети для меня всегда запредельно, и вы это знаете. Дети за родителей не должны нести вот такую ответственность, что я поеду в Литву, схвачу детей. Ну, если вы их туда вывезли, защищайте. Никогда, поверьте, никогда я не ставил так вопрос. Она пришла (вот генерал Павлюченко) к нему (начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь Андрей Павлюченко. - Прим. БЕЛТА) и просит: "Скажите Президенту, я хочу уехать". Так было дословно. Ты мне доложил. Я говорю: пусть едет. Это после того, Валерий Павлович (Валерий Вакульчик, который в тот период руководил КГБ Беларуси. - Прим. БЕЛТА), как их хотели сжечь в этом доме. Помнишь, когда я тебе приказал "Альфу" снять с улиц. Он кричал: "Александр Григорьевич, как "Альфу" снять, они Дворец Независимости..?" - "Снимай, - говорю. - С тобой будем стоять с автоматами, но защити этот дом (где 9 августа 2020 года в день выборов собрались представители оппозиции. - Прим. БЕЛТА). Сожгут же негодяи и нас обвинят", - рассказал глава государства.

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