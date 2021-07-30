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Лукашенко наградил орденом Матери 153 белоруски

30.07.2021 19:29 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 июля подписал указ №298 о награждении орденом Матери. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы предприятий промышленного и финансового секторов, агропромышленного комплекса, строительной отрасли, организаций жилищно-коммунального хозяйства, торговли и связи, учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, религиозных объединений, индивидуальные предприниматели и домохозяйки.

Среди награжденных полевод предприятия "Снитово-Агро" Ивановского района Наталья Бондарук, оператор машинного доения предприятия "Жеребковичи" Ляховичского района Татьяна Холопица, врач-фтизиатр Богушевской областной туберкулезной больницы Маргарита Малишевская, птицевод бройлерного цеха Витебской бройлерной птицефабрики Виктория Туркова, учитель Терешковичской детской школы искусств Гомельского района Ольга Рахматова, инженер Гродненского комбината строительных материалов Алеся Апуник, культорганизатор Войтковичского Дома культуры Елена Саболевич, кондуктор Могилевского филиала Автобусный парк № 1 "Могилевоблавтотранса" Наталья Лисова, контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий ЗАО "Атлант" Ольга Баль, архитектор УП "Институт "Белпромстройпроект" Анна Романович.

Всего орденом Матери награждены 153 жительницы Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской областей и Минска.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Всего орденом Матери награждены 153 жительницы Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской областей и Минска.
 
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