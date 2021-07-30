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Александр Лукашенко о проекте новой Конституции: Это концепт будущего Беларуси

30.07.2021 20:45 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Об этом рассказал Президент на встрече с активом местной вертикали. Маневры НАТО возле наших границ, попытки раскачать белорусское общество и в целом обсуждение актуальных вопросов общественно-политической обстановки.

Александр Лукашенко отметил, что такой разговор важен и должен стать хорошей традицией, ведь в одном месте собираются люди со всей страны, со своими предложениями, заботами и видением будущего Беларуси. Сегодня актив не только сверяет часы, но и определяет дальнейшую стратегию работы в новых для нашей страны экономических реалиях. В условиях пандемии Беларусь научилась жить, и, надо сказать, удачнее многих государств. Теперь
вот новый вызов - санкционный маятник отдельных стран Запада и в целом давление на нашу страну.


Президент потребовал от чиновников быстро и адекватно реагировать на обращения граждан 


В целом же у Беларуси есть будущее, которое, впрочем, возможно  через обеспечение безопасности, порядка и нацеленности на устойчивое созидание. Важный месседж Президента не только для местной вертикали, но и белорусского народа в целом. Только единым курсом страна способна развиваться и политически, и экономически. Ведь в Беларуси есть все условия, чтобы обеспечивать свою семью и жить спокойно. А безопасность обеспечит государство.


Главная цель для белорусов - выстоять перед внешним давлением Запада 


Всего же Президент отметил шесть тактических направлений, по которым нашу страну и общество пытаются и будут пытаться расшатывать. Военные угрозы, внешнеполитическое давление, санкции,  информационные атаки - все это нам известно, и отпор будет самый что ни на есть четкий и жесткий. Развеял Александр Лукашенко и различные инсинуации о том, что якобы  референдума по той самой новой Конституции не будет. "Будет! Что бы ни сочиняли противники нашего государства",  - ответ Президента. 


Встреча Президента с активом местной вертикали власти 


Президент и актив обсудили и другие вопросы. Так, белорусский лидер отметил, что в нашей стране созданы все условия для успешной вакцинации. Поставил задачу Александр Лукашенко местным чиновникам активнее работать со СМИ, чтобы не допускать информационного вакуума. 

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Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Об этом рассказал Президент на встрече с активом местной вертикали. Маневры НАТО...
 
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