Глава азербайджанской дипмиссии: В Беларуси созданы все условия для развития предпринимательства и открытия своего дела

Источник материала: БT

"Между Беларусью и Азербайджаном крепкие узы - узы дружбы, партнерства и сотрудничества, которые подкрепляются не только словами, но и делами". Об этом заявил белорусский премьер Роман Головченко на встрече с послом Азербайджана в Беларуси. У Латифа Гандилова завершается дипломатическая миссия, которую он возглавлял почти 5 лет. За это время реализовано множество совместных проектов, а товарооборот рос даже в пандемийный прошлый год. В этом он увеличился вдвое.



Азербайджанский бизнес успешно работает в Беларуси, открыт и Торговый дом. Глава дипмиссии отмечает: "В Беларуси созданы все условия для развития предпринимательства и открытия своего дела".



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