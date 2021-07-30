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Глава азербайджанской дипмиссии: В Беларуси созданы все условия для развития предпринимательства и открытия своего дела

30.07.2021 20:45 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

"Между Беларусью и Азербайджаном крепкие узы  - узы дружбы, партнерства и сотрудничества, которые подкрепляются не только словами, но и делами".  Об этом заявил белорусский премьер  Роман Головченко  на встрече с послом Азербайджана в Беларуси. У Латифа Гандилова завершается дипломатическая миссия, которую он возглавлял почти 5 лет. За это время  реализовано множество совместных проектов, а товарооборот  рос даже в пандемийный прошлый год. В этом он увеличился вдвое.

Азербайджанский бизнес успешно работает в Беларуси, открыт и Торговый дом. Глава дипмиссии отмечает: "В Беларуси созданы все условия для развития предпринимательства и открытия своего дела".

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"Между Беларусью и Азербайджаном крепкие узы  - узы дружбы, партнерства и сотрудничества, которые подкрепляются не только словами, но и делами".  Об этом заявил...
 
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