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Глава азербайджанской дипмиссии: В Беларуси созданы все условия для развития предпринимательства и открытия своего дела
30.07.2021 20:45 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
"Между Беларусью и Азербайджаном крепкие узы - узы дружбы, партнерства и сотрудничества, которые подкрепляются не только словами, но и делами". Об этом заявил белорусский премьер Роман Головченко на встрече с послом Азербайджана в Беларуси. У Латифа Гандилова завершается дипломатическая миссия, которую он возглавлял почти 5 лет. За это время реализовано множество совместных проектов, а товарооборот рос даже в пандемийный прошлый год. В этом он увеличился вдвое.
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Глава азербайджанской дипмиссии: В Беларуси созданы все условия для развития предпринимательства и открытия своего дела
"Между Беларусью и Азербайджаном крепкие узы - узы дружбы, партнерства и сотрудничества, которые подкрепляются не только словами, но и делами". Об этом заявил...
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