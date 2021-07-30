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А. Лукашенко: Главная цель западных санкций - оставить белорусов без пенсий и зарплат

30.07.2021 20:45 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Главная цель западных санкций - оставить белорусов без пенсий, зарплат, пособий, качественного медицинского обслуживания. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БелТА.

"С таким размахом ограничительных мер мы еще не сталкивались, хотя мы это не драматизируем. Да, Запад понимает ущербность санкционной тактики для самого себя. Поэтому вводит санкции поэтапно - пакетно. Они как бы нащупывают наши болевые точки. Бьют прежде всего по экспортным отраслям белорусской экономики: нефтехимия, машиностроение, калийная отрасль и прочее. Но главная цель - оставить народ без пенсий, зарплат, пособий, образования, медицинского обслуживания (особенно сейчас) и вызвать недовольство белорусов", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Другими словами, отметил Президент, деморализовать трудовые коллективы, вызвать новую волну стачек и протестов. "Тем самым они целятся в основу белорусской модели развития - социальное государство. Но именно такой, подчеркну, традиционный для нас уклад жизни и обеспечивает особую защиту наших граждан от санкций. Тем более когда речь идет об уязвимых слоях населения", - сказал глава государства.


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Главная цель западных санкций - оставить белорусов без пенсий, зарплат, пособий, качественного медицинского обслуживания. Об этом Президент Беларуси Александр...
 
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