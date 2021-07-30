А. Лукашенко: Главная цель западных санкций - оставить белорусов без пенсий и зарплат

Источник материала: БT

Главная цель западных санкций - оставить белорусов без пенсий, зарплат, пособий, качественного медицинского обслуживания. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БелТА .

"С таким размахом ограничительных мер мы еще не сталкивались, хотя мы это не драматизируем. Да, Запад понимает ущербность санкционной тактики для самого себя. Поэтому вводит санкции поэтапно - пакетно. Они как бы нащупывают наши болевые точки. Бьют прежде всего по экспортным отраслям белорусской экономики: нефтехимия, машиностроение, калийная отрасль и прочее. Но главная цель - оставить народ без пенсий, зарплат, пособий, образования, медицинского обслуживания (особенно сейчас) и вызвать недовольство белорусов", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Другими словами, отметил Президент, деморализовать трудовые коллективы, вызвать новую волну стачек и протестов. "Тем самым они целятся в основу белорусской модели развития - социальное государство. Но именно такой, подчеркну, традиционный для нас уклад жизни и обеспечивает особую защиту наших граждан от санкций. Тем более когда речь идет об уязвимых слоях населения", - сказал глава государства.





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