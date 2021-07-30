Маневры НАТО, санкции и попытки раскачать белорусское общество - самые злободневные темы обсудили на совещании у Президента Беларуси

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Важный и принципиальный диалог о самом важном - нашей стране. Стране, которую вот уже год испытывают на прочность гибридными атаками, информационной войной и экономическим давлением. Выстоять, проявить силу характера и победить – вот цель Беларуси. Об этом и говорил сегодня Президент на встрече с активом местной вертикали. Отпор санкциям, национальная безопасность. Всего 6 тактических направлений, по которым белорусское государство, народ пытались расшатать. По сути, Запад использовал все наработки "библии цветных революций" - методички Шарпа и весь арсенал иных экономических и политических приемов. Все равно Беларусь выстояла. Сегодня в каждой сфере, городе, населенном пункте как никогда важна масштабная работа. Ведь белорусы - это про "созидать". Белорусы - единая нация.



Детали откровенного разговора во Дворце Независимости - в материале Андрея Кривошеева. Регулярные и откровенные встречи с активом даже не власти, а государства. Такую во многом новую форму работы Президент анонсировал еще в начале прошлого года. Уже тогда власть понимала - будет непросто, пандемия лишь старт большой кампании по переделу нашего региона. Отсюда острота вопросов, отсюда жесткие оценки и решения. Их принимают именно после таких мобилизующих встреч. Итого три уровня национального диалога: широкий гражданский на местах - фундамент, актив как сегодня - тактика, Всебелорусское собрание - стратегия. Все вместе - законченная опора белорусского суверенитета.







Актив государства - опора суверенитета

Серьезность момента обозначается с первых минут. Удалось переломить повестку, но работа в новых условиях только начинается.

Министр обороны добавляет детали. 250 "Абрамсов" в Польшу прибудут уже в 2022. 3 нарушения воздушного пространства за 3 месяца - факты объективного контроля. На треть выросло число натовских маневров вблизи Беларуси. Плюс ударные группировки беспилотников как в Польше, так и Украине. Наши силовики не могут не реагировать.

Внешняя политика - попытка обложить Беларусь и Россию новыми берлинскими стенами. Попытка изолировать.

Цель санкций даже не прагматика, скорее, новый экономический геноцид белорусов. Там, где экономическое удушение не работает, идет индивидуальный террор.

Заместитель председателя, курирующий вопросы идеологии и информации, должен в лицо знать всех проживающих и работающих в районе журналистов, блогеров, администраторов телеграм-каналов и чатов, работать с ними лично. Нельзя допускать информационного вакуума. Об этом говорилось неоднократно. Центральные СМИ уже работают на качественно новом уровне. Облисполкомам и райисполкомам надо подтягиваться хотя бы до уровня Минской области, где успешно развивается областной медиахолдинг. Надо и на районы и город переносить этот опыт. К сожалению, роль региональной прессы на местах незаслуженно занижена. Порой руководители районов используют местные газеты как личную Доску почета. Не хватает проблемных материалов, актуальных и интересных читателю тем. Займитесь этими вопросами. Показывайте положительное, поднимайте людей на высоту.

Первое и главное - безопасность и порядок. С этого начинается любое государство

Говорю прямо: на ответственных постах не место тем, кто открыто выступал против политического курса страны. Прежде всего это касается государственной службы, руководящих должностей в бюджетной сфере и на госпредприятиях, педагогов, а также лиц, которые в силу публичности влияют на общественное мнение. Недопустима ситуация, при которой кто-то получает из бюджета зарплату, пользуется льготами, социальным пакетом и при этом поливает грязью страну. Это еще и аморально.

Экономика и социальное развитие. Здесь нижняя планка - решения Всебелорусского народного собрания. Как квалификация на Олимпиаду. Выше - хорошо, ниже - недопустимо.

Это новая традиция. Дата выбрана не случайно, она приурочена к началу освободительного похода Красной армии в Западную Беларусь в 1939 году. Прошло больше полувека, но память об этом событии живет в сердцах белорусов, потому что оно стало актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли. 17 Сентября символизирует незыблемость территориальной и этнической консолидации белорусской нации. Только так сможем передать будущим поколениям нашу Беларусь - социальную, высокотехнологичную, экологичную страну, с развитыми промышленностью, энергетикой и сельским хозяйством, сильными регионами. И, пройдя через испытания, останемся верными своей национальной идее - "людзьмi звацца". Такой шанс выпал на наше поколение, и поколение, которое идет за нами. И мы этот шанс не имеем права упустить.

Дворец Независимости сегодня - не просто статусное, символическое место. Собирая актив, не скрывалась, а подчеркивалась задача - не просто поговорить, отчитаться, а сплотить и мобилизировать людей, принимающих решения за страну, от Минска до регионов.Приоритет единства актива с первых минут подчеркивает Президент. Монолит власти нужен как никогда прежде в суверенной истории. С пандемией COVID научились бороться. А вот другие вирусы? Пандемия санкций и провокаций внутри страны и на границе? Впрочем это тоже шанс. Примеры глава государства приводит тут же.Почему бьют? Да, геополитика и попытка выстроить всех суверенных по своему усмотрению. Да, новый марш колонистов на Восток и удар по России и интересам Китая в Европе. Но есть и меркантильное, раздражающее. Белорусская социальная модель как бельмо на глазу. А тут еще нежелание прогнуться под новые античеловеческие и антихристианские ценности. Битва за мозги, за идеалы, за будущее региона и за ценности. Исторически такие схватки - самые жестокие и кровавые.Большие и сильные. Россия, Китай, Персидский залив впрямую отказываются от ломки традиций. Называя вещи своими именами, новый сатанизм идет. Кто поменьше, тех взрывают изнутри. Консервативные Венгрия и Греция - угрозы санкциями, беспорядки плюс пошли разговоры про вылет из Евросоюза. Грузия - уличное побоище, тоже ведь за ценности.Агрессия на Беларусь - прицельная игра в долгую. По всем направлениям. Первое и классическое - военное. Так было всегда: все мировые войны и региональные конфликты на нашей земле и за нашу землю. Президент не сгущает краски, но учения НАТО, войска в мышиной форме у наших границ. Разведка и провокации в небе. Их невозможно не заметить.Реакция на монолит белорусской армии и "Запад-2021" более чем нервная. Натовские стратеги думали, что здесь "карточный домик", чуть надави и посыплется. А здесь новая Брестская крепость. Президент подчеркивает: пока справляемся своими силами, пойдете на обострение - получите хоть всю белорусско-российскую группировку и новые базы под российскими флагами.Самолет Ryanair и Протасевич - неумелый и неумный предлог. До сих пор ни одного факта, что Минск хоть на йоту отошел от мировых стандартов безопасности полетов. А небо для васильков уже закрыли. Театр абсурда.Зона ответственности МИД: политический суверенитет и экономическая независимость, в том числе от санкций. Пересмотр географии присутствия уже идет. Миссии там, где есть интересы, ровное и равное отношение и экспорт. Из приоритетов - союзные программы с Россией, СНГ и Грузия, свой регион, не рвать с украинским народом и бизнесом. Вопреки популизму политиков товарооборот растет. Отдельно - дальняя дуга и то, что сегодня звучит почти невероятно - Европейский союз.И еще нюанс. От обороны дипломаты наконец-то переходят к контрударам. Доклад о нарушении прав человека на Западе. Нервная реакция на правду. Пересмотр отношений с диаспорой: разрушаешь малую родину, призываешь к санкциям – никакой господдержки. Экспорт и консультации, дипломаты работают и как лоббисты, и как юристы, помогая обойти торговые барьеры и санкции.Все случаи запугивания, покушений, саботажа и терактов - на особом контроле силовиков. Этому посвящен доклад главы Комитета госбезопасности. Уже названы исполнители и кураторы. Показаны лица и схемы. Но следующие удары как под копирку с Украины - раскол церкви и давление через детей и близких, бандеровская тактика современного Евросоюза.О своем антигосударственном медиаполе в Беларуси на полном пансионе рассказали сами американские доноры. От сайтов до телеграм-каналов заряжалась одна повестка майдана и беспорядков. Но Президент обращает внимание на географию иноагентов. Если раньше шатали столицу, сегодня устремились в регионы. Государство действительно впервые системно наводит порядок в медиаполе. С иноагентами действует даже мягче, чем в Соединенных Штатах, Франции или России. С другой стороны, взвешенные, прогосударственные региональные медиа должны получить поддержку. Отсюда поручение Президента.Журналистское сообщество и профильное министерство ведут эту работу. Да, есть проблемы с учредителями и ресурсами, но без национальных медиа и современной прессы на районном уровне гибридную войну не выиграть. Рядом с прессой на внешнем содержании содержанки из неправительственного сектора. Самые вредоносные, те, что лезут в политику, отрабатывая чужой заказ.Это уже не "мягкая сила", а вербовочные центры экстремистов. И изъятое у боевиков оружие, и неонацистская литература, и неудачные покушения это доказывают. Отдельное внимание т. н. меценатам, на самом деле жуликам, которые сначала обворовывали бюджет и бюджетников, а потом на малую толику от украденного финансировали беспорядки в надежде на украинский опыт, мол, потом Майдан и война все недоимки спишут. Не списали. Государство устояло. Пришло время спросить: за чей счет был банкет?Значит ли это, что активу можно расслабиться. Нет. В каждой бочке фейков были ложки с реальными ошибками управления, на которых играли. От низкого качества воды до задержек выплат и разбитых местных дорог. Чтобы такие локальные проблемы впредь не использовали агрессоры в политике, Президент расставляет приоритеты в работе.Для этого могут обновить Директиву № 1 и Декрет № 5. Об этом же значительная часть конституционных правок и кадровая работа от Минска до самого дальнего райцентра.Мы спросили у главы Администрации, высок ли процент предательства в региональной вертикали. Оказалось, при всем индивидуальном терроре, фейках и подкупе ничтожен в масштабах любой области и района.Еще по тематике безопасности из принципиальных подходов: поддержка инициативы на местах и карьерный лифт для патриотов. Территориальная оборона и обратная связь с гражданами на местах. Кстати, это уже работает в Беларуси. Как - в выступлении мэра Новополоцка.Еще два принципа от Президента: не навреди государству и диктатура закона. Первое о справедливости, второе об уважении к человеку и праву. Год назад именно с этими постулатами и к патриотам, и к недовольным выходил военком Гомельской области Андрей Кривоносов. Большая работа проведена, но судя по настроениям среди золотой молодежи, расслабляться рано. Реакция Президента мгновенная - даже действующих механизмов достаточно, чтобы справедливо относиться к людям и поддерживать здоровые инициативы.Бобруйск в ряду промышленных кластеров на особом месте. Население – более 200 тысяч, почти областной центр. Гиганты – Белшина и Агромаш. Город со своей традицией, многообразием культур и высочайшим интеллектом. Отсюда и результат. Бобруйск одним из первых перестроился под режим санкций и гибридной войны. Не потерял, а приобрел.Отдельные поручения по уборочной и здоровью граждан. Президент мотивирует: продовольствие сегодня - мировой дефицит, это национальный резерв роста и способ окупить инвестиции в село. Да, непросто в пандемию, но экономику мы не закрывали, более миллиарда долларов в антиковидную компанию вложили, границы открываются. И на злобу дня - вакцинация в Беларуси добровольная, но рекомендуем привиться. Это жизнь. И своя, и близких.И уже под конец большого разговора снова о ценностях, с которых начинали встречу и с которых начинается любое суверенное государство. Год и День народного единства. Впервые на государственном уровне готовимся встретить 17 Сентября. Задача - вывести инициативу снизу и акт исторической справедливости на всенародный уровень.Убеждать в верности нового национального курса никого в зале не нужно. С этим активом строили современную Беларусь, прошли испытание блицкригом и гибридной агрессией, заложили контуры будущего. Мало какое молодое государство в мире может похвастаться таким управленческим и человеческим капиталом.