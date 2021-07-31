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Лукашенко и Патриарх Кирилл в телефонном разговоре обсудили положение дел в Церкви и межконфессиональные отношения
31.07.2021 08:51 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне поздно вечером состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В центре внимания была ситуация в Беларуси и России. "А акцент во время беседы был сделан на тематике межконфессиональных отношений. И конечно, обсудили собеседники положение дел в Церкви в целом", - отметили в пресс-службе.-0-
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Лукашенко и Патриарх Кирилл в телефонном разговоре обсудили положение дел в Церкви и межконфессиональные отношения
В центре внимания была ситуация в Беларуси и России. А акцент во время беседы был сделан на тематике межконфессиональных отношений.
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