Лукашенко и Патриарх Кирилл в телефонном разговоре обсудили положение дел в Церкви и межконфессиональные отношения

Источник материала: БелТА

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне поздно вечером состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В центре внимания была ситуация в Беларуси и России. "А акцент во время беседы был сделан на тематике межконфессиональных отношений. И конечно, обсудили собеседники положение дел в Церкви в целом", - отметили в пресс-службе.-0-