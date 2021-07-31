Визит Тихановской в США: чего ждать белорусам

Визит экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской вышел насыщеным, его кульминацией стала встреча в Белом доме с президентом США Джо Байденом. Официальный Минск поездку осуждает, а независимые эксперты оценивают со сдержанным оптимизмом.

Что произошло

Тихановская отправилась с визитом в США. Кроме главной встречи с Байденом она поговорила с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле, бывшим госсекретарем США Кондолизой Райс. Главными темами для обсуждения были: инцидент с самолетом Ryanair, ситуации с нелегальными мигрантами и независимыми СМИ, усиление санкций.

«Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека», - прокомментировал встречу американский президент.

Тихановская поблагодарила Байдена «за мощный знак солидарности с миллионами бесстрашных белорусов, мирно борющихся за свою свободу». Она считает, что сегодня Беларусь находится между демократией и автократией.

Визит Тихановской в США прокомментировал пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, заявив, что это является частью «некоего американского внутриполитического шоу, проходящего в виртуальной реальности для американской же аудитории» и «двухнедельной туристической поездкой, оплаченной за счет средств американских налогоплательщиков».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что встреча вряд ли повлияет на ситуацию в Беларусми. И добавил, что не совсем понятно, кого именно представляла Тихановская на этой встрече.

О визите в США Светланы Тихановской (не называя, Тихановскую по имени) высказался сегодня и Александр Лукашенко. «Политическая поддержка "беглых", как видим, ни к чему не привела и свелась к их бесконечным гастролям в духе "Байден нам поможет". Говорят, печенюшками какими-то угостил», - заявил официальный белорусский лидер.

По его мнению, «Байден клюнул на то, что там будет создана опорная база агитационно-пропагандистского толка - психологических атак против Беларуси и России», как сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«У него сейчас полное замыкание на Россию. Вы видели - бензоколонка, нефть, ядерное оружие. Он переживает, он чуть ли не с ума сходит, и вот надо что-то делать. Это говорит о недальновидности президента», - считает Лукашенко.

Поэтому Байден поможет, добавил он, «но на две минуты, пока видит человека, а потом никто в это ввязываться не будет, потому что большая политика делается в тиши кабинетов».

«Главный эффект визита мы увидим позже»

Позитивно оценил визит в США аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко. Он обратил внимание, что Тихановская во время встречи подчеркнула, что белорусский суверенитет - это ключевое понятие, что ставит под сомнения якобы существующие договоренности насчет Беларуси между Байденом и Владимиром Путиным.

«Главный эффект мы увидим позже. На встречах устанавливается контакт, принципиальные договоренности», - подчеркнул эксперт.

Можейко подчеркнул, что несмотря на то, что концепция «великих держав», вроде бы, устарела, но, очевидно, что «визит в условную Чехию, и визит в США - это две большие разницы». «Америка - это страна №1, она имеет больше рычагов воздействия на Беларусь и другие страны по всему миру. Если бороться с Лукашенко глобально», - подчекнул аналитик BISS.

Он также назвал серьезным инструментом американские санкции.

По его мнению, итогом визита Тихановской может стать рост помощи в поддержке для репрессированных, журналистов, которые выехали из страны, поддержки гражданского общества.

«Атака на гражданское общество со стороны Лукашенко дала команде Тихановской прекрасные козыри», - подчеркнул Вадим Можейко.

Уровень встреч - выше возможного

«Действительно, визит был насыщенный, важный, фактически Светлана встретилась со всеми высшими чиновниками США, которые отвечают за зарубежную политику. Финал — это встреча с Байденом. С учетом статуса Светланы это не то, что максимально возможный — это выше того, что можно было сделать. Не всегда руководители государств встречаются с таким количеством высокопоставленных чиновников», - сказал БДГ политолог Валерий Карбалевич.

Он подчеркнул, что символическое значение этих встреч - очень важное.

«Самое важное практическое значение в том, что белорусский вопрос поднялся на более высокий уровень во внешней политике США. Это значит, что проще будет реализовывать проекты в отношении Лукашенко, увеличится поддержка гражданского общества, будут проговорены новые экономические санкции в отношении Беларуси», - добавил эксперт.

В свою очередь, у режима Лукашенко для ответа не так много вариантов, считает Валерий Карбалевич. «Усилится агрессивная риторика в отношении оппонентов режима, усилятся репрессии против структур, которые напрямую связаны с США, окончательно завершат погром белорусской службы Радио «Свобода», который начался две недели тому назад. Рост репрессий - это единственый ответ, который белорусские власти могут сделать на новые санкции», - заключил политолог.

Белорусский кризис может закончиться неожиданно

Это не первая встреча президента США с оппонентами Лукашенко: Буш-младший принимал группу лидеров и активистов еще в 2007 году, «но тогда у Лукашенко не было такого кризиса внутренней и международной легитимности, как сейчас», напомнил в своем телеграм-канале аналитик Артем Шрайбман.

Сегодня «стимулов давить на него у Вашингтона и Евросоюза больше, и эта перспектива «додавливания» в западных столицах не выглядит такой уж фантастической, как в нулевые», - считает он.

«Не надо питать излишних надежд на животворящие американские санкции (хотя они и могут быть дико болезненными) - Запад не решит белорусских проблем. Но любая эскалация давления на Минск вносит динамику в ситуацию и провоцирует Лукашенко на раскручивание этой эскалации со своей стороны», - подчеркнул Артём Шрайбман.

Он считает, что «однажды именно так, неожиданным и неконтролируемым спуском по этой воронке взаимных конфронтационных шагов, и развяжется белорусский кризис».