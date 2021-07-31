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Лукашенко поздравил батутиста Ивана Литвиновича с золотом Олимпиады в Токио
31.07.2021 11:33 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил батутиста Ивана Литвиновича
"Эта награда - особенная, первая для белорусской команды в Токио. В соперничестве с самыми сильными атлетами планеты ты продемонстрировал великолепное мастерство, удивительную силу духа и волю к победе. Доказал, что сегодня тебе нет равных", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко поздравил с этим триумфом и тренерский штаб во главе с Ольгой Власовой. "Вашими победами гордятся белорусы", - подчеркнул он.
Президент пожелал спортсмену крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.-0-
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Александр Лукашенко поздравил с этим триумфом и тренерский штаб во главе с Ольгой Власовой. "Вашими победами гордятся белорусы", - подчеркнул он.
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