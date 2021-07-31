Лукашенко поздравил батутиста Ивана Литвиновича с золотом Олимпиады в Токио

Источник материала: БелТА

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил батутиста Ивана Литвиновича с завоеванием золотой медали на Олимпиаде в Токио. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Эта награда - особенная, первая для белорусской команды в Токио. В соперничестве с самыми сильными атлетами планеты ты продемонстрировал великолепное мастерство, удивительную силу духа и волю к победе. Доказал, что сегодня тебе нет равных", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко поздравил с этим триумфом и тренерский штаб во главе с Ольгой Власовой. "Вашими победами гордятся белорусы", - подчеркнул он.

Президент пожелал спортсмену крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.-0-