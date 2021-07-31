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Сегодня как никогда важна масштабная командная работа в каждой сфере, городе, населенном пункте. Об этом накануне говорил наш Президент, подчеркивая, что белорусы - это про "созидать". Белорусы - единая нация. Главные месседжи вчерашней встречи главы государства с активом страны продолжают быть в центре внимания экспертов и политических аналитиков. Казалось бы, акценты были расставлены и ранее. Но никогда не будет лишним сверить курс, напомнить об основных принципах развития страны и работы власти. Вероника Бута о главном.

Главные векторы развития Беларуси и принципы работы власти. Стратегический курс накануне озвучил Президент. Резюмируем посылы с экспертами.

Логишин. Эту площадку местные жители называют одной из главных строек Пинского района. Ход работ оценил субботним утром председатель. В нынешнем году агрогородок примет областные "Дожинки". Но не одним этим событием живут в регионе. Планы на перспективу: до 2025 года обеспечить чистой питьевой водой, капитальный ремонт дорог и, конечно, жилищный вопрос. Ежегодно в районе вводят 25тысяч квадратов.

Вряд ли реализовать задуманное получилось, если бы в свое время не остановились и не остудили пыл. Кадры, сделанные почти год назад в Пинске, до сих пор вызывают ужас.

Многие начнут перечить, не сравнивайте крупный город и поселок, мол, здесь все ближе к земле и влиянию телеграм-каналов не поддаемся.

Агрессия на Беларусь - прицельная игра в долгую

Агрессия на Беларусь - прицельная игра в долгую. По всем направлениям, по всем регионам, по всем слоям общества. Да, переломить повестку удалось, но работа в новых условиях только начинается. И жить в этих реалиях будут все: от столицы до самой глухой деревушки. А потому встреча Президента с активом накануне - такая важная и своевременная.

В Беларуси есть все условия, чтобы обеспечивать свою семью и жить спокойно. А безопасность - задача государства.















И с этой задачей в стране справляются. Обстановка на внешнем контуре постоянно мониторится.

Да, вызывает обеспокоенность активность Запада вблизи Беларуси, наращивается военная инфраструктура НАТО. Войска у наших границ. Ударные группировки беспилотников в Польше и Украине. Провокации в небе - три нарушения воздушного пространства за 3 месяца. Это невозможно не заметить.

В любую минуту при необходимости, констатирует Главнокомандующий, мы готовы остудить внешние амбиции. Наша военная база укрепляется, а в сентябре в плане стратегическое учение "Запад-2021". Как иначе, когда на кону национальная безопасность?

Налицо все та же политика двойных стандартов, которая, мягко говоря, уже набила оскомину. Но как и к любому вирусу вырабатывается со временем иммунитет. Усыпить бдительность, чтобы мы тратили время на оправдание, а не маневры и стратегию, не выйдет.

Шесть тактических направлений информационной войны

Всего Президент отметил шесть тактических направлений, по которым нашу страну и общество пытаются расшатывать. Скрытая информационная война, затем и давление открытое. Пошагово: медиа, внешняя политика, взялись за экономику.















Следующий циничный шаг не заставил долго ждать. Международный валютный фонд принял решение помочь в восстановлении мировых экономик после пандемии. Готов выделить Беларуси примерно 950 млн заемных средств. Но далеко не все «белорусы» ратуют за благое дело.

Приоритет государства - экономическая безопасность

Рост благосостояния и стабилизация экономики не на руку тем, у кого цель иная - социальное напряжение и раздрай в обществе.

А именно деморализовать трудовые коллективы, вызвать новую волну стачек и протестов вследствие введения санкций.

Адаптируемся. Например, в Бобруйске быстро перестроились - экспорт в 55 стран мира, открыли 16 новых рынков.

Барановичи - один из опорных столпов Брестского региона - тоже плюсует.

Цель санкций, акцентирует внимание Президент, вовсе не прагматика - скорее, новый экономический геноцид белорусов. Там целятся в основу белорусской модели развития - социальное государство. Но чтобы ни было, нужно защитить наших граждан от санкций.

Еще из принципиальных подходов - поддержка инициативы на местах и тесный диалог с гражданами. Это залог развития регионов и их здорового морального духа.

От низкого качества воды до задержек выплат, разбитых местных дорог. Локальные проблемы есть везде. Но они решаемы, это главное. Правда, если от людей закрываться, эти проблемы станут оружием в руках оппонентов власти. Нет, их вовсе не кинутся решать из-за границы. А создадут многим больше трудностей.

Местную прессу на новый качественный уровень

Это касается и СМИ. Государство впервые системно наводит порядок в медиаполе, чтобы остановить информационную агрессию. Только в этом году в республиканский список экстремистских материалов включено более 100 интернет-ресурсов. Но если раньше шатали Минск, сейчас устремились в регионы. К сожалению, роль местной прессы незаслуженно занижена. Не хватает проблемных материалов. Мы сами в руки оппонентов даем очередное оружие - информационное.

Новая Конституция - концепт будущего Беларуси

Развеял Александр Лукашенко и различные инсинуации, мол, референдума по той самой новой Конституции не будет. Ответ Президента однозначный: "Будет, чтобы ни сочиняли противники нашего государства".

Работа над Конституцией - это большой всебелорусский диалог. Приняли участие все, кто действительно этого хотел.

И все же, пожалуй, главный посыл Президента не только для местной вертикали, но и всего белорусского народа - только единым курсом страна способна развиваться и политически, и экономически.





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