Лукашенко: белорусские железнодорожники укрепляют благополучие страны и ее международный имидж

Источник материала: БелТА

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Белорусской железной дороги с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Сегодня ваш коллектив - это слаженная команда настоящих профессионалов, ответственных и преданных своему делу", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что, обеспечивая связь между регионами и государствами, своевременную доставку и транзит грузов, удобство и комфорт пассажиров, железнодорожники укрепляют не только социально-экономическое благополучие Беларуси, но и имидж страны - открытой и гостеприимной.

"Убежден, используя опыт предшествующих поколений и самые современные технологии, Белорусская железная дорога всегда будет оставаться символом прогресса и движения вперед", - подчеркнул Президент.-0-