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Лукашенко: белорусские железнодорожники укрепляют благополучие страны и ее международный имидж
01.08.2021 09:27 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Белорусской железной дороги с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Сегодня ваш коллектив - это слаженная команда настоящих профессионалов, ответственных и преданных своему делу", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что, обеспечивая связь между регионами и государствами, своевременную доставку и транзит грузов, удобство и комфорт пассажиров, железнодорожники укрепляют не только социально-экономическое благополучие Беларуси, но и имидж страны - открытой и гостеприимной.
"Убежден, используя опыт предшествующих поколений и самые современные технологии, Белорусская железная дорога всегда будет оставаться символом прогресса и движения вперед", - подчеркнул Президент.-0-
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"Сегодня ваш коллектив - это слаженная команда настоящих профессионалов, ответственных и преданных своему делу", - говорится в поздравлении.
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