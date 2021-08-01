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Лукашенко поздравил Максима Недосекова с завоеванием бронзовой медали в Токио

01.08.2021 17:41 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по легкой атлетике Максима Недосекова с завоеванием бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Ты первым из белорусских мастеров прыжков в высоту сумел взойти на олимпийский пьедестал, открыв новую страницу в истории отечественной легкой атлетики. Как настоящий спортсмен и патриот, ты убедительно доказал, что нужно верить в себя и до конца бороться за честь своего флага - и успех обязательно придет", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал спортсмену, его близким и всем, кто помогает ему покорять олимпийские высоты, крепкого здоровья, удачи и новых ярких побед.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Ты первым из белорусских мастеров прыжков в высоту сумел взойти на олимпийский пьедестал, открыв новую страницу в истории отечественной легкой атлетики. Как...
 
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