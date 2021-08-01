ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Лукашенко в начале недели принял генерального прокурора

01.08.2021 22:47 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Глава государства актуализировал задачи, стоящие перед ведомством и его руководителем. Андрей Швед  уже год в должности. Время было непростое, но постепенно удалось вернуть порядок и мир на улицы. Белорусский лидер и в дальнейшем рассчитывает на укрепление роли прокуратуры в обеспечении законности и порядка.

Еще среди важных тем борьба с киберпреступностью. Цифровые мошенники представляют  серьезную угрозу, особенно для старшего поколения белорусов. Отдельно Президент отметил  расследование Генеральной прокуратурой фактов геноцида белорусского народа.

Позже в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей генеральный прокурор поделился подробностями и рассказал, что в Беларуси будет создана комиссия, которая займется подсчетом масштабов финансовых потерь нашей страны в годы Великой Отечественной войны.

Генпрокурор уточнил: сегодня речь идет о сумме, эквивалентной 0,5 трлн долларов США. Однако уточнением этой цифры займется специальная комиссия. Также продолжается работа, чтобы на законодательном уровне закрепить факт геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В будущем этот документ может обрести статус закона. 


Читайте также: 




 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства актуализировал задачи, стоящие перед ведомством и его руководителем. Андрей Швед  уже год в должности. Время было непростое, но постепенно...
 
Новости дня
Новости политики
 
В минувший четверг Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by