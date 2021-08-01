Александр Лукашенко в начале недели принял генерального прокурора

Источник материала: БT

Глава государства актуализировал задачи, стоящие перед ведомством и его руководителем. Андрей Швед уже год в должности. Время было непростое, но постепенно удалось вернуть порядок и мир на улицы. Белорусский лидер и в дальнейшем рассчитывает на укрепление роли прокуратуры в обеспечении законности и порядка.

Еще среди важных тем борьба с киберпреступностью. Цифровые мошенники представляют серьезную угрозу, особенно для старшего поколения белорусов. Отдельно Президент отметил расследование Генеральной прокуратурой фактов геноцида белорусского народа.

Позже в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей генеральный прокурор поделился подробностями и рассказал, что в Беларуси будет создана комиссия, которая займется подсчетом масштабов финансовых потерь нашей страны в годы Великой Отечественной войны.

Генпрокурор уточнил: сегодня речь идет о сумме, эквивалентной 0,5 трлн долларов США. Однако уточнением этой цифры займется специальная комиссия. Также продолжается работа, чтобы на законодательном уровне закрепить факт геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В будущем этот документ может обрести статус закона.





Читайте также:







