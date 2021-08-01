В минувший четверг Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений

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Преданность народу и государству - важнейшие качества для управленцев, помимо, конечно, профессиональной компетентности.

Одно из первых назначений: Владимир Калач стал помощником Президента по Минской области. Новые должности и по силовой линии: Александр Васильев стал руководителем Академии МВД, а Александр Шастайло возглавил управление внутренних дел Гомельского облисполкома. Согласовал Президент и ряд кандидатур в местные исполнительные органы.

Николай Поляков стал главой администрации Центрального района Минска, Александр Пранович и Виктор Замостик - председателями Мядельского и Ельского райисполкомов.

В Беларуси и три новых ректора: Алексей Егоров направится в Белорусский государственный экономический университет, Николай Романюк - в аграрный технический, Александр Унсович - в Барановичский госуниверситет. В разговоре с новыми ректорами Президент поставил задачу для всей системы: завершить реформу образования к сентябрю 2022 года.

Новые лица и в руководстве важнейших организаций. Дмитрий Петруша - генеральный директор "Керамина", Михаил Костечко возглавит Белорусскую нефтяную компанию. Нефтяную отрасль смело можно называть стратегической, тем более в контексте политического и экономического давления со стороны Запада.





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