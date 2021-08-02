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Лукашенко поздравил военнослужащих сил специальных операций с Днем десантников

02.08.2021 08:53 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов сил специальных операций Вооруженных Сил с Днем десантников и сил специальных операций. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Вы - элита белорусской армии, для которой защита Родины - и профессия, и смысл жизни. Умение побеждать в самых сложных условиях, беспримерные доблесть и мужество воздушно-десантные войска проявили на полях сражений Великой Отечественной войны, в горах Афганистана, других горячих конфликтах, многократно подтверждая незыблемость законов десантного братства и справедливость легендарного, проверенного в боях девиза "Никто, кроме нас", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что военнослужащие сил специальных операций сегодня с честью продолжают славные традиции предшественников, постоянно совершенствуя боевое мастерство.

"Каждого из вас отличает высокая профессиональная выучка, крепость духа, бесстрашие, решительность и готовность выполнить любые самые сложные задачи. Вами гордятся родные и близкие, на вас ровняются сверстники, подражает молодежь", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что и впредь белорусские военнослужащие будут высоко держать знамена прославленных подразделений десантных войск и сил специальных операций, всегда твердо стоять на защите национальных интересов, безопасности и мирной жизни страны.

Особую благодарность глава государства выразил ветеранам-десантникам за патриотизм, активную жизненную позицию и участие в воспитании подрастающего поколения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства отметил, что военнослужащие сил специальных операций сегодня с честью продолжают славные традиции предшественников, постоянно совершенствуя...
 
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