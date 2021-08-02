|
"Главная задача - сохранить людей" - Лукашенко принял с докладом главу МЧС
02.08.2021 12:33 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства обратил внимание, что Вадим Синявский был назначен на пост министра совсем недавно. "Пошли нетрадиционным путем, пригласив вроде бы со стороны человека (до назначения в МЧС в марте 2021 года Вадим Синявский работал на посту начальника УВД Гродненского облисполкома. - Прим. БЕЛТА). Хотя вряд ли это совсем со стороны. Но тем не менее какова ситуация с вашей точки зрения в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, как люди приняли, какие вы видите там недостатки?" - поинтересовался белорусский лидер.
Президент напомнил, что недавно на его уровне были приняты решения, в том числе по предложению нового министра, на основании заключения Госсекретариата, касающиеся совершенствования структуры МЧС. "Отчитываться рано. Но в двух словах буквально", - обозначил еще одну тему для доклада Александр Лукашенко.
Глава государства также обратил внимание на большие цифры
Александр Лукашенко попросил доложить и об обстановке с пожарами, в том числе по количеству погибших и спасенных людей: "Главная наша задача - сохранить людей. Ну и экономика - не нанести ущерб или чтобы этот ущерб был самым минимальным".
Президент Беларуси обратил внимание на проблему
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)