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"Главная задача - сохранить людей" - Лукашенко принял с докладом главу МЧС

02.08.2021 12:33 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что Вадим Синявский был назначен на пост министра совсем недавно. "Пошли нетрадиционным путем, пригласив вроде бы со стороны человека (до назначения в МЧС в марте 2021 года Вадим Синявский работал на посту начальника УВД Гродненского облисполкома. - Прим. БЕЛТА). Хотя вряд ли это совсем со стороны. Но тем не менее какова ситуация с вашей точки зрения в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, как люди приняли, какие вы видите там недостатки?" - поинтересовался белорусский лидер.

Президент напомнил, что недавно на его уровне были приняты решения, в том числе по предложению нового министра, на основании заключения Госсекретариата, касающиеся совершенствования структуры МЧС. "Отчитываться рано. Но в двух словах буквально", - обозначил еще одну тему для доклада Александр Лукашенко.

Глава государства также обратил внимание на большие цифры по гибели людей на водоемах: "Меня удивляет один факт - мы так переживаем за COVID, нас критиковали и там и здесь - у нас на воде утонули более 350 человек с начала года. Больше 80% из них в нетрезвом состоянии. Можно было сказать - сами виноваты. Но есть же доля ответственности и наша".

"Главная задача - сохранить людей" - Лукашенко принял с докладом главу МЧС

Александр Лукашенко попросил доложить и об обстановке с пожарами, в том числе по количеству погибших и спасенных людей: "Главная наша задача - сохранить людей. Ну и экономика - не нанести ущерб или чтобы этот ущерб был самым минимальным".

Президент Беларуси обратил внимание на проблему с лесными пожарами в ряде стран. В связи с этим вопрос, как складывается обстановка в Беларуси: "Как у нас с пожароопасностью? Я информирован о том, что на юге у нас торфяники горели или горят. Хотя после вот этих дождей, слава богу… Тем не менее какова ситуация в лесах и на торфяниках? Ну и ряд вопросов житейских, которые, возможно, существуют в МЧС".

Вадим Синявский доложил, что за время его нахождения в занимаемой должности удалось оперативно объехать все областные управления МЧС, отдельные органы и подразделения, в том числе отряды, которые дислоцируются на крупных промышленных предприятиях. "Посмотрел на организацию работы, изучил их возможность реагирования, действия. Хочу доложить о том, что ежесуточно отрабатываем более 4 тыс. сообщений граждан на единые номера 101 и 112. Все граждане получают квалифицированную помощь. При необходимости, в том числе физическую помощь в обеспечении их защиты", - доложил министр.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского. Глава государства обратил внимание, что Вадим...
 
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