А. Лукашенко поздравил военнослужащих сил специальных операций с Днем десантников

Источник материала: БT

"Вы - элита белорусской армии, для которой защита Родины - и профессия, и смысл жизни. Умение побеждать в самых сложных условиях, беспримерные доблесть и мужество воздушно-десантные войска проявили на полях сражений Великой Отечественной войны, в горах Афганистана, других горячих конфликтах, многократно подтверждая незыблемость законов десантного братства и справедливость легендарного, проверенного в боях девиза "Никто, кроме нас", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что и впредь белорусские военнослужащие будут высоко держать знамена прославленных подразделений десантных войск и сил специальных операций, всегда твердо стоять на защите национальных интересов, безопасности и мирной жизни страны.

Особую благодарность глава государства выразил ветеранам-десантникам за патриотизм, активную жизненную позицию и участие в воспитании подрастающего поколения.

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