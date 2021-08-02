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Президент Беларуси принял с докладом главу МЧС
02.08.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Ситуация с пожарами в лесах, помощь другим странам в тушении природных возгораний, своевременное реагирование на любые вызовы, связанные с чрезвычайными ситуациями, - широкий спектр тем сегодня обсудили во Дворце Независимости.
Президент принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского. Жаркое лето для спасателей - повод быть начеку. Аномальные температуры вынуждают усилить профилактику. В Беларуси ситуация с пожарами в лесах находится под контролем. В то же время сложные погодные условия сказываются на ситуации с возгораниями в целом. По линии МЧС в этом году уже спасено более 3 тысяч человек, в том числе 96 детей. Жаркая погода добавляет и других проблем, отметил Президент, не менее опасных, чем эпидемиологические сложности.
А. Лукашенко: Главная задача - сохранить людей
В этом году МЧС работает в непростых условиях, порой выполняя несвойственные министерству функции. Но спасатели должны реагировать на любые вызовы и угрозы, отныне это закреплено в законах, напомнил Александр Лукашенко.
Авиация МЧС Беларуси помогает тушить лесные пожары в Турции
Белорусские спасатели приходят на помощь и коллегам из других стран. Пример - катастрофические последствия возгораний в Турции, куда уже отправились два наших воздушных судна Ми-8. В ближайшее время прорабатывается вопрос привлечения дополнительного борта.
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Ситуация с пожарами в лесах, помощь другим странам в тушении природных возгораний, своевременное реагирование на любые вызовы, связанные с чрезвычайными...
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