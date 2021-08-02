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Проект обновленной Конституции Беларуси обсуждают эксперты

02.08.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Видения дальнейшего развития и возможных трансформаций Беларуси собраны в рамках диалоговых площадок. При этом предложения со стороны отдельных граждан, общественных организаций, трудовых коллективов и госорганов поступают до сих пор. Это говорит о том, что в этот процесс вовлечено фактически все общество. Об этом в интервью Белорусскому радио заявила главный советник Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речиц. (видео)


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Видения дальнейшего развития и возможных трансформаций Беларуси собраны в рамках диалоговых площадок. При этом предложения со стороны отдельных граждан,...
 
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