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Белорусский союз журналистов заморозил участие в Международной федерации журналистов
02.08.2021 16:57 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусский союз журналистов (БСЖ) решил заморозить свое участие в Международной федерации журналистов (МФЖ) и приостановить взаимодействие с исполнительными структурами МФЖ. Об этом
Согласно опубликованному заявлению, данное решение принято в связи с:
По мнению Белорусского союза журналистов, МФЖ неоднократно отступала от положений Конституции МФЖ и Глобальной хартии этики журналистов, производила фейковую информацию и клевету, поддерживала лиц, разжигающих социальную, политическую и иную рознь, а также использовала «расширенное толкование прав и свобод прессы против национальных интересов и интересов безопасности Беларуси».
«Дискриминации и сегрегации со стороны чиновников МФЖ подвергались журналисты государственных СМИ, коллеги с прогосударственными взглядами, независимые журналисты, публицисты и блогеры, чьи позиции расходились с явно политизированными оценками МФЖ», - говорится в заявлении БСЖ.
Союз журналистов считает, что Федерация ни разу за полтора года не отреагировала на мониторинги, исследования и обращения от БСЖ. «Данные профессиональные отчеты подменялись частными мнениями политических активистов и пропагандистов, которые находятся на иждивении иностранных государств и НПО и не имеют к журналистике никакого отношения», - пишут в БСЖ.
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Белорусский союз журналистов (БСЖ) решил заморозить свое участие в Международной федерации журналистов (МФЖ) и приостановить взаимодействие с исполнительными...
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