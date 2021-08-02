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Белорусский союз журналистов заморозил участие в Международной федерации журналистов

02.08.2021 16:57 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусский союз журналистов (БСЖ) решил заморозить свое участие в Международной федерации журналистов (МФЖ) и приостановить взаимодействие с исполнительными структурами МФЖ. Об этом сообщается на сайте БСЖ.

Согласно опубликованному заявлению, данное решение принято в связи с:

  • «Систематическим игнорированием чиновниками МФЖ позиции и аргументов Белорусского союза журналистов» (в вопросах свободы слова и СМИ в Беларуси, безопасности, самоорганизации журналистского сообщества, защиты информационного пространства от внешних манипуляций);
  • Невысказыванием МФЖ поддержки белорусских журналистов при нарушении иностранными государствами и неправительственными организациями их базовых прав и свобод;
  • «Неоднократным грубым политическим вмешательством в дела Беларуси» чиновником МФЖ.

По мнению Белорусского союза журналистов, МФЖ неоднократно отступала от положений Конституции МФЖ и Глобальной хартии этики журналистов, производила фейковую информацию и клевету, поддерживала лиц, разжигающих социальную, политическую и иную рознь, а также использовала «расширенное толкование прав и свобод прессы против национальных интересов и интересов безопасности Беларуси».

«Дискриминации и сегрегации со стороны чиновников МФЖ подвергались журналисты государственных СМИ, коллеги с прогосударственными взглядами, независимые журналисты, публицисты и блогеры, чьи позиции расходились с явно политизированными оценками МФЖ», - говорится в заявлении БСЖ.

Союз журналистов считает, что Федерация ни разу за полтора года не отреагировала на мониторинги, исследования и обращения от БСЖ. «Данные профессиональные отчеты подменялись частными мнениями политических активистов и пропагандистов, которые находятся на иждивении иностранных государств и НПО и не имеют к журналистике никакого отношения», - пишут в БСЖ.

 
 
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Белорусский союз журналистов (БСЖ) решил заморозить свое участие в Международной федерации журналистов (МФЖ) и приостановить взаимодействие с исполнительными...
 
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