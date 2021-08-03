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Лукашенко поздравил Президента Намибии с 80-летием
03.08.2021 07:29 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Намибия Хаге Гейнгоба с 80-летием. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в
"Ваш богатый опыт государственного деятеля и плодотворная работа на должности руководителя Республики Намибия значительно содействуют прогрессу Земли Храбрых, как вы называете свою страну", - отметил глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь заинтересована в расширении двусторонних связей и готова к тесному взаимодействию в развитии промышленности, сельского хозяйства и энергетического сектора Намибии.-0-
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Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь заинтересована в расширении двусторонних связей и готова к тесному взаимодействию в развитии промышленности,...
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