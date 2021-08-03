Лукашенко: в Беларуси знают и любят Бурляева как успешного актера, сценариста, режиссера и общественного деятеля

Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации Николая Бурляева с 75-летним юбилеем . Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В Беларуси вас знают и любят как успешного актера, сценариста, режиссера и общественного деятеля, - отметил глава государства. - Природное дарование и неиссякаемая энергия позволили вам создать большое количество ярких художественных образов, неизменно привлекающих искренностью и глубиной".

Александр Лукашенко выразил уверенность, что творчество Николая Бурляева и в дальнейшем будет способствовать сохранению гуманистических ценностей и укреплению культурных связей между Беларусью и Россией.-0-