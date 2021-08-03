|
Лукашенко: в Беларуси знают и любят Бурляева как успешного актера, сценариста, режиссера и общественного деятеля
03.08.2021 07:29 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации Николая Бурляева
"В Беларуси вас знают и любят как успешного актера, сценариста, режиссера и общественного деятеля, - отметил глава государства. - Природное дарование и неиссякаемая энергия позволили вам создать большое количество ярких художественных образов, неизменно привлекающих искренностью и глубиной".
Александр Лукашенко выразил уверенность, что творчество Николая Бурляева и в дальнейшем будет способствовать сохранению гуманистических ценностей и укреплению культурных связей между Беларусью и Россией.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко: в Беларуси знают и любят Бурляева как успешного актера, сценариста, режиссера и общественного деятеля
"В Беларуси вас знают и любят как успешного актера, сценариста, режиссера и общественного деятеля, - отметил глава государства. - Природное дарование и неиссякаемая...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)