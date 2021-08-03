Работа МЧС Беларуси - итоги полугодия

Источник материала: БT

Главное в работе спасателей - сохранить жизни людей! Такую задачу перед ведомством поставил глава государства.

Президент накануне принял с докладом главу МЧС. Обсудили широкий спектр тем - ситуацию с пожарами в лесах, оснащенность ресурсами, своевременное реагирование на любые вызовы, связанные с ЧП. В этом году для МЧС их стало больше, напомнил Президент. Отныне это закреплено в законах!

Хлопот спасателям добавляет жаркое лето. Аномальные температуры вынуждают усилить профилактику лесных и других пожаров. По линии МЧС в этом году уже спасено более 3 тысяч человек, в том числе 96 детей. Жара добавляет и много других проблем - не менее опасных, чем эпидемиологические.

По номерам 101 и 112 поступило более 630 тыс. сообщений

630 тысяч сообщений о помощи, и не только пожары или чрезвычайные ситуации. Это и справочная информация, и психологическая помощь. Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский в проекте " Разговор у Президента " рассказал, как работает спасательное ведомство, обратил внимание на печальную статистику гибели на воде, отметив, что 213 сотрудников МЧС выполняют работы по безопасности у водоемов, треть - за счет боевых расчетов.

Беларусь готовится направить в Турцию еще один вертолет для помощи в тушении пожаров

Что касается международного сотрудничества. С 2007 года по договорам с зарубежными странами авиацией МЧС заработано более 16 млн долларов. Сегодня МЧС прорабатывает вопрос о направлении дополнительного борта Ми-26. По техническим параметрам в противопожарном варианте он эквивалентен применению пяти вертолетов Ми-8. Судно в исправном состоянии, летчики для выполнения задач готовы. Как заметил министр, ждем запроса от турецкой стороны. Напомним, в эти дни два борта Ми-8 уже работают в Турции. 13 наших авиаторов имеют более 130 часов налета, совершено 600 сливов воды на очаги пожаров.





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