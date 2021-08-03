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На участие в "Большом разговоре с Президентом" поступило уже более 300 заявок

03.08.2021 11:35 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участие в "Большом разговоре с Президентом" поступило уже более 300 заявок от журналистов, медийщиков и частных лиц. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что вопросов поступило еще больше.

"Аккредитация завершается в четверг, а значит, тем, кто желает попасть, нужно поторопиться", - предупреждают авторы ресурса.

Как сообщалось БЕЛТА, "Большой разговор с Президентом" состоится 9 августа. Глава государства Александр Лукашенко встретится с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора. Транслироваться мероприятие будет в прямом эфире. К разговору планируется пригласить несколько сотен человек.

Аккредитация для белорусских и зарубежных участников открыта по электронному адресу press@president.gov.by (пресс-служба Президента Республики Беларусь) и press@bpc.by (Национальный пресс-центр Республики Беларусь).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Большой разговор с Президентом" состоится 9 августа. Глава государства Александр Лукашенко встретится с журналистами, представителями общественности,...
 
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