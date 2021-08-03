Литва начала выдворять нелегальных мигрантов в Беларусь

Литовские пограничники начали задерживать и выдворять нелегальных мигрантов в Беларусь, откуда те пытаются попасть в Литву. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс в эфире национального радио LRT.

Абрамавичюс рассказал, что сотрудники Службы охраны государственной границы при МВД Литвы не допустили проникновение нескольких десятков нелегалов в их страну и выдворили тех в Беларусь. Такие случаи имели место в Швенченском, Шальчининкайском и Игналинском районах.

Замминистра сказал, что сначала мигрантам должны объяснить, что они, наверное, заблудились и должны вернуться в Беларусь. «В первую очередь, мигрантам, наверное, говорят, что они заблудились, что они приехали в великую страну Беларусь и полюбили ее природу, заблудились в этой местности и могут продолжить туристический маршрут по Республике Беларусь», - заявил Абрамавичюс.

Вчера правительство Литвы предоставило пограничникам все полномочия, чтобы не допускать незаконного проникновения в страну нелегалов. Глава МВД Агне Билотайте подтвердила, что теперь сотрудники СОГГ вправе выдворять мигрантов с территории Литвы и «применять для этого все законные и адекватные меры».

Арнольдас Абрамавичюс добавил, что на данный момент ни одному мигранту не предоставили убежища в Литве, при этом большая часть запросов еще не рассмотрена.