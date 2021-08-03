ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Литва начала выдворять нелегальных мигрантов в Беларусь

03.08.2021 12:09 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Литовские пограничники начали задерживать и выдворять нелегальных мигрантов в Беларусь, откуда те пытаются попасть в Литву. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс в эфире национального радио LRT.

Абрамавичюс рассказал, что сотрудники Службы охраны государственной границы при МВД Литвы не допустили проникновение нескольких десятков нелегалов в их страну и выдворили тех в Беларусь. Такие случаи имели место в Швенченском, Шальчининкайском и Игналинском районах.

Замминистра сказал, что сначала мигрантам должны объяснить, что они, наверное, заблудились и должны вернуться в Беларусь. «В первую очередь, мигрантам, наверное, говорят, что они заблудились, что они приехали в великую страну Беларусь и полюбили ее природу, заблудились в этой местности и могут продолжить туристический маршрут по Республике Беларусь», - заявил Абрамавичюс.

Вчера правительство Литвы предоставило пограничникам все полномочия, чтобы не допускать незаконного проникновения в страну нелегалов. Глава МВД Агне Билотайте подтвердила, что теперь сотрудники СОГГ вправе выдворять мигрантов с территории Литвы и «применять для этого все законные и адекватные меры».

Арнольдас Абрамавичюс добавил, что на данный момент ни одному мигранту не предоставили убежища в Литве, при этом большая часть запросов еще не рассмотрена.

Напомним, в воскресенье литовские пограничники задержали рекордное количество нелегальных мигрантов, которые пришли с белорусской стороны, - 289 человек. Все погранзаставы для размещения нелегалов заполнены. Литва планирует арендовать блок-контейнеры для обустройства лагеря на 900 человек.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литовские пограничники начали задерживать и выдворять нелегальных мигрантов в Беларусь, откуда те пытаются попасть в Литву.
 
Новости дня
Новости политики
 
На участие в "Большом разговоре с Президентом" поступило уже более 300 заявок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by