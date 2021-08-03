|
В Беларуси ответили на обвинения в создании миграционного кризиса на границе с Литвой
03.08.2021 16:17 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси назвало голословными и противоречащими действительности обвинения представителей Европейского союза в адрес страны в создании миграционного кризиса на границе с Литвой. Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза журналистам, размещенном на сайте ведомства.
"Это противоречит действительности. Мы внимательно читаем все подобные заявления и никак не можем найти в них ни подлинное желание решать проблему, ни логику или здравый смысл. Лишь шаблонные бездоказательные обвинения и угрозы", - заявил Анатолий Глаз.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство иностранных дел Беларуси назвало голословными и противоречащими действительности обвинения представителей Европейского союза в адрес страны в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)