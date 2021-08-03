В Беларуси ответили на обвинения в создании миграционного кризиса на границе с Литвой

Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси назвало голословными и противоречащими действительности обвинения представителей Европейского союза в адрес страны в создании миграционного кризиса на границе с Литвой. Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза журналистам, размещенном на сайте ведомства.

"Это противоречит действительности. Мы внимательно читаем все подобные заявления и никак не можем найти в них ни подлинное желание решать проблему, ни логику или здравый смысл. Лишь шаблонные бездоказательные обвинения и угрозы", - заявил Анатолий Глаз.

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