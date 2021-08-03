ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси ответили на обвинения в создании миграционного кризиса на границе с Литвой

03.08.2021 16:17 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси назвало голословными и противоречащими действительности обвинения представителей Европейского союза в адрес страны в создании миграционного кризиса на границе с Литвой. Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза журналистам, размещенном на сайте ведомства.

"Это противоречит действительности. Мы внимательно читаем все подобные заявления и никак не можем найти в них ни подлинное желание решать проблему, ни логику или здравый смысл. Лишь шаблонные бездоказательные обвинения и угрозы", - заявил Анатолий Глаз.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство иностранных дел Беларуси назвало голословными и противоречащими действительности обвинения представителей Европейского союза в адрес страны в...
 
Новости дня
Новости политики
 
Куда пропало единство олимпийского духа и почему спорт стал частью политики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by