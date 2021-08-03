Куда пропало единство олимпийского духа и почему спорт стал частью политики

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Как и когда спорт стал частью политики? Почему Олимпийские игры это далеко не единство духа? В очередном выпуске "Понятной политики" вспоминаем самые громкие, трагичные и курьезные примеры, когда и атлеты и зрители становились заложниками политических игр.

Эта программа снималась в необычной локации - в студии Белтелерадиокомпании в Токио. Тема продиктована временем: как спорт оказался рядом с политикой, почему Олимпийские игры это далеко не единство духа, и когда атлеты становились заложниками больших игроков на мировой карте.

Атлеты - заложники политических игр

Начнем с Игр в Токио. Они успели обрасти новыми скандалами, и лозунг "спорт вне политики" буквально дышит на ладан. За день до открытия Олимпиады уволили режиссера торжественной церемонии за шутку 23-летней давности.

Директор церемонии закрытия Кентаро Кобаяси в 1990-х занимался стендапом. Одной из любимых тем для шуток у японца был холокост. В одном из выступлений комик предложил "поиграть в холокост", попутно разбрасывая бумажных кукол по залу.







Игры в Токио неспроста назвали странными: при очень жестко навязываемой толерантности день за днем происходят скандалы. К примеру, спортсмены из Судана и Алжира отказались выходить на бой с представителями Израиля.







Отношения между арабскими республиками и Израилем вот уже тридцать лет в лучшем случае холодные. Спортсмены снялись с Олимпиады, а Международный олимпийский комитет просто промолчал.

Бойкотирование Олимпийских игр в разные годы

Первый массовый бойкот на Олимпийских играх произошел в Монреале в 1976 году. Причем случился он уже после старта соревнований. Игры бойкотировали 28 африканских государств из-за участия сборной Новой Зеландии. Дело в том, что регбийная сборная этой страны сыграла матч против национальной команды Южной Африки. Этот шаг был воспринят как нарушение изоляции режима апартеида.

Телеверсию 74-го выпуска "Понятной политики" о том, как большая политика вмешивается в спорт, можно посмотреть

Бойкотов Олимпиад в истории было немало. Все помнят московскую, в 1980-м, куда не приехали шесть десятков стран, и в Лос-Анджелесе в 1984-м - своего рода симметричный ответ СССР. На Олимпиаду в Барселоне в 1992-м все прилетели, а вот Югославию по политическим мотивам не допустили.

Подобные инциденты - а их много перечислять долго - вынудили Хуана Антонио Самаранча ввести поправки в Олимпийскую хартию, которые предусматривают жесткие санкции для участников бойкотов Олимпийских игр вплоть до исключения из олимпийского движения. Решение по каждому подобному случаю МОК принимает самостоятельно.





















Говоря о печальном влиянии политики на олимпийский спорт, не обойтись без трагичной страницы. На летней Олимпиаде в Мюнхене террористы напали на Олимпийскую деревню. Палестинская организация "Черный сентябрь" взяла в заложники 11 спортсменов команды Израиля. Спецоперация провалилась, атлеты в итоге погибли…

Похищение олимпийского флага и другие курьезы на Играх

Перенесемся назад в историю - в 1920-е годы. Во время праздничного ужина по случаю закрытия Олимпиады у Олимпийского комитета США похитили олимпийский флаг - главный символ соревнований.

Потеря обнаружилась лишь спустя 77 лет, когда призер тех Игр Хейг Прист в интервью рассказал, что украл флаг на спор. Прист забрался по флагштоку и забрал стяг себе. Найти злоумышленника у полиции не получилось, и следующая Олимпиада в Париже проходила без передачи знамени. Вернул атлет знамя лишь в возрасте 103 лет - на Олимпиаде в Сиднее в 2000 году.

Не менее противоречивой получилась церемония открытия в Сеуле в 1988 году. Давнюю олимпийскую традицию - запускать голубей мира - пришлось прервать. Птицы облюбовали чашу в тот самый момент, когда туда поднесли олимпийский огонь.

И хотя политические скандалы вокруг спорта всегда носят негативный подтекст, сразу вспоминаются позитивные случаи. Так, на открытии Паралимпийских игр член белорусской делегации Андрей Фомочкин пронес российский флаг. Сборной России к тому моменту уже было запрещено выступать под родными знаменами. Это вызвало большой резонанс: одни поддержали такую спортивную солидарность, другие увидели "русский мир и руки Кремля".





















Следующая атлетка, о которой пойдет речь, участвует и в Олимпиаде в Токио. Виолетта Скворцова - талантливая девушка, которая показала характер на юношеском чемпионате Европы по легкой атлетике. Она одержала победу в тройном прыжке, а организаторы не смогли поставить ей правильный гимн. Позже перед Виолеттой извинились и провели повторную церемонию.

Виолетта Скворцова, белорусская легкоатлетка:



Стало очень обидно за страну, за себя. Со стороны организаторов это было огромное упущение. Я подождала, пока поднимется наш флаг, а после сошла с пьедестала, там и стояла до конца гимна какой-то страны. Мне было очень неприятно, что звучит гимн не моей страны, не моей Родины, за которую я выступаю.

Неспортивное поведение

Затронем и конкретный вид спорта, который этим летом тоже громко звучал, - футбол. Чемпионат Европы отгремел, но игра номер один - всегда повод для жарких дискуссий. Из-за нее меняли гражданство, страны и даже начинали войны.

14 июля 1969 года началась шестидневная война между Гондурасом и Сальвадором из-за выигрыша Сальвадора в матчах плей-офф отборочного этапа чемпионата мира по футболу 1970 года. Государства разорвали дипломатические отношения и объявили всеобщую мобилизацию. Активные боевые действия длились три дня: за это время стороны уничтожили нефтяные вышки, десятки зданий. Сколько человек пострадали - неизвестно...

Вот такой печальный курьез истории, который, к счастью, не привел к более серьезным последствиям.

Какой самый крупный стадион в мире? Правильно, "Арена имени 1 Мая" в Северной Корее. Гигант вмещает 150 тыс. человек. Правда, иностранцу туда не попасть, как и не попасть было жителю самой закрытой страны мира, скажем, на чемпионат мира 2010 года в ЮАР. Тогда за Северную Корею приехали болеть около пятисот нанятых актеров из Китая.

Сборная КНДР выступила из рук вон плохо - проиграла все матчи. Одна из причин - часть футболистов буквально сбежала. Некоторых так и не нашли.

Как рассказывал в интервью тренер сборной КНДР, он получал СМС с тактическими советами от лидера страны. Более того, игроков сборной после провала жестко наказали: отправили на исправительные работы, на воинскую службу, а того самого тренера выгнали из партии - для корейцев это позор высшей пробы.

Правда это или нет, проверить сложно. Но в истории такое бывало. А по северокорейскому телевидению и вовсе показали сюжет "о великой победе на чемпионате мира". В том выдуманном финале КНДР якобы одолела бразильцев. После международного резонанса власти заявили, что таким образом пытались подбодрить подобным видео граждан. В общем, без комментариев.











Кстати, Ким Чен Ын большой любитель английского футбола, а точнее, трех команд - "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и "Челси". Поэтому в КНДР разрешены к показу матчи только с их участием.











На минувшем футбольном Евро произошел современный казус - некоторые сборные, в том числе и будущие чемпионы Итальянцы - отказались становиться на колени в поддержку движения Black Lives Matter. "Не собираюсь просить прощения за то, чего ни мои деды, ни я не делали", - обронил один из игроков "Скуадры Адзурры".

Спорт многогранен, будь то Олимпиада, футбол или что-то еще. Спорт нам дарит эмоции. И главное, чтобы этому празднику ничего не мешало.











Когда спорт не вне политики, страдают и зрители, и атлеты. Последние, по сути, всю жизнь готовятся к главным стартам. И являются символом мира и солидарности. Главные принципы Олимпиады и других крупных турниров действуют лишь в том случае, если все уважают друг друга. Чего в последнее время в мире все меньше. А любые попытки смешивать спорт и политику еще никогда ни к чему хорошему не приводили. И едва ли будет иначе.

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