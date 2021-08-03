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Беларусь и Казахстан заинтересованы сотрудничать в области производства и поставки военной продукции

03.08.2021 17:43 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с программой визита начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Казахстана Мурат Бектанов вместе с делегацией посетил предприятия Государственного военно-промышленного комитета, где ознакомился с линейкой продукции военного назначения. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В ходе посещения были обсуждены и намечены направления сотрудничества между оборонными ведомствами Беларуси и Казахстана в области совместного производства и поставки военной продукции.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В соответствии с программой визита начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Казахстана Мурат Бектанов вместе с делегацией посетил предприятия...
 
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