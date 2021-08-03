Беларусь и Казахстан заинтересованы сотрудничать в области производства и поставки военной продукции

Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с программой визита начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Казахстана Мурат Бектанов вместе с делегацией посетил предприятия Государственного военно-промышленного комитета, где ознакомился с линейкой продукции военного назначения. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В ходе посещения были обсуждены и намечены направления сотрудничества между оборонными ведомствами Беларуси и Казахстана в области совместного производства и поставки военной продукции.-0-