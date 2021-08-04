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О шокирующем убийстве иракца доложено Президенту Беларуси
04.08.2021 10:45 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. О шокирующем убийстве иракца, который
"Реакция последовала незамедлительно. Следственному комитету под контролем прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию. Опросить в том числе местных жителей (именно они сообщили об избитом человеке, который после умер на руках у пограничников)", - информирует ресурс.
Также поставлена задача найти родственников погибшего, выдать визы, оказать всю помощь по прибытию в Беларусь, чтобы забрать тело.
Расследование и ситуация в целом находится на контроле у главы государства.-0-
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"Реакция последовала незамедлительно. Следственному комитету под контролем прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию. Опросить в том числе...
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