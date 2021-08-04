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О шокирующем убийстве иракца доложено Президенту Беларуси

04.08.2021 10:45 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. О шокирующем убийстве иракца, который возвращался из Литвы, немедленно доложено Президенту Беларуси. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

"Реакция последовала незамедлительно. Следственному комитету под контролем прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию. Опросить в том числе местных жителей (именно они сообщили об избитом человеке, который после умер на руках у пограничников)", - информирует ресурс.

Также поставлена задача найти родственников погибшего, выдать визы, оказать всю помощь по прибытию в Беларусь, чтобы забрать тело. 

Расследование и ситуация в целом находится на контроле у главы государства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Реакция последовала незамедлительно. Следственному комитету под контролем прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию. Опросить в том числе...
 
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