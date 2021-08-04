О шокирующем убийстве иракца доложено Президенту Беларуси

Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. О шокирующем убийстве иракца, который возвращался из Литвы , немедленно доложено Президенту Беларуси. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого" , сообщает БЕЛТА.

"Реакция последовала незамедлительно. Следственному комитету под контролем прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию. Опросить в том числе местных жителей (именно они сообщили об избитом человеке, который после умер на руках у пограничников)", - информирует ресурс.

Также поставлена задача найти родственников погибшего, выдать визы, оказать всю помощь по прибытию в Беларусь, чтобы забрать тело.

Расследование и ситуация в целом находится на контроле у главы государства.-0-