Госдепартамент США взял на контроль дело о смерти Виталия Шишова

Государственный департамент США будет следить за расследованием дела о смерти главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы глубоко опечалены сообщениями о трагической гибели Виталия Шишова. Мы продолжим внимательно следить за расследованием украинскими властями причины его смерти», - рассказал Прайс, отметив, что Шишов был «важным представителем белорусского гражданского общества» и был вынужден уехать за рубеж «из-за репрессий против журналистов, гражданского общества, политической оппозиции, спортсменов и простых граждан со стороны режима Лукашенко».

Нед Прайс добавил, что в последнее время происходят тревожные инциденты, в частности принудительная посадка самолета Ryanair и недавняя ситуация на Олимпиаде в Токио с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской.

«Мы продолжим очень внимательно следить за действиями режима и возобновим наш призыв к прекращению репрессий, немедленному освобождению всех политических заключенных», - сообщил представитель Госдепа США.