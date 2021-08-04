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Госдепартамент США взял на контроль дело о смерти Виталия Шишова

04.08.2021 11:37 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Государственный департамент США будет следить за расследованием дела о смерти главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы глубоко опечалены сообщениями о трагической гибели Виталия Шишова. Мы продолжим внимательно следить за расследованием украинскими властями причины его смерти», - рассказал Прайс, отметив, что Шишов был «важным представителем белорусского гражданского общества» и был вынужден уехать за рубеж «из-за репрессий против журналистов, гражданского общества, политической оппозиции, спортсменов и простых граждан со стороны режима Лукашенко».

Нед Прайс добавил, что в последнее время происходят тревожные инциденты, в частности принудительная посадка самолета Ryanair и недавняя ситуация на Олимпиаде в Токио с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской.

«Мы продолжим очень внимательно следить за действиями режима и возобновим наш призыв к прекращению репрессий, немедленному освобождению всех политических заключенных», - сообщил представитель Госдепа США.

Напомним, вчера утром в парке в Киеве был найден мертвый глава общественной организации «Белорусский дом в Украине», гражданин Беларуси Виталий Шишов. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве и рассказала некоторые подробности произошедшего.

 
 
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Государственный департамент США будет следить за расследованием дела о смерти главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова.
 
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