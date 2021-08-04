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Госдепартамент США взял на контроль дело о смерти Виталия Шишова
04.08.2021 11:37 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Государственный департамент США будет следить за расследованием дела о смерти главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова. Об этом на брифинге
«Мы глубоко опечалены сообщениями о трагической гибели Виталия Шишова. Мы продолжим внимательно следить за расследованием украинскими властями причины его смерти», - рассказал Прайс, отметив, что Шишов был «важным представителем белорусского гражданского общества» и был вынужден уехать за рубеж «из-за репрессий против журналистов, гражданского общества, политической оппозиции, спортсменов и простых граждан со стороны режима Лукашенко».
Нед Прайс добавил, что в последнее время происходят тревожные инциденты, в частности принудительная
«Мы продолжим очень внимательно следить за действиями режима и возобновим наш призыв к прекращению репрессий, немедленному освобождению всех политических заключенных», - сообщил представитель Госдепа США.
Напомним, вчера утром в парке в Киеве был
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Государственный департамент США будет следить за расследованием дела о смерти главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова.
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