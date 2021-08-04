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В МИД Беларуси состоялась встреча с дипломатами из Азербайджана и Сербии

04.08.2021 14:55 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Сергей Алейник принял временного поверенного Азербайджанской Республики в Республике Беларусь Низами Рустамова и временного поверенного Республики Сербия в Республике Беларусь Саву Джурицу. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы подготовки в столице Сербии в октябре 2021 года памятной встречи высокого уровня, посвященной 60-летию Белградской конференции, на которой было официально оформлено создание Движения неприсоединения", - рассказали в пресс-службе.

Участники беседы сошлись во мнении, что Движение неприсоединения, объединяющее большинство стран - членов ООН, играет важную роль на международной арене в построении более справедливого, безопасного и устойчивого мироустройства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"В ходе встречи стороны обсудили вопросы подготовки в столице Сербии в октябре 2021 года памятной встречи высокого уровня, посвященной 60-летию Белградской...
 
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