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Минобороны Литвы: «гибель» мигранта на границе — провокация
04.08.2021 15:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаушкас считает сегодняшние сообщения о гибели молодого иракца на границе провокацией Минска.
Он
«Литва не отвечала и не будет отвечать за провокации режима», - отметил он, добавив, что все происходящее было смоделировано заранее и в будущем подобных сообщений станет больше, так как власти Беларуси искусственно развязали кризис на границе и в итоге сами попали в ловушку, когда мигрантов стали возвращать обратно в Беларусь.
Напомним, что Госпогранкомитет Беларуси сегодня
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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаушкас считает сегодняшние сообщения о гибели молодого иракца на границе провокацией Минска.
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