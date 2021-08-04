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Минобороны Литвы: «гибель» мигранта на границе — провокация

04.08.2021 15:03 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаушкас считает сегодняшние сообщения о гибели молодого иракца на границе провокацией Минска.

Он написал об этом у себя в Facebook, подчеркнув, что на такие заявления литовская сторона отвечать не станет.

«Литва не отвечала и не будет отвечать за провокации режима», - отметил он, добавив, что все происходящее было смоделировано заранее и в будущем подобных сообщений станет больше, так как власти Беларуси искусственно развязали кризис на границе и в итоге сами попали в ловушку, когда мигрантов стали возвращать обратно в Беларусь.

Напомним, что Госпогранкомитет Беларуси сегодня сообщил информацию о гибели на белорусско-литовской границе в районе населенного пункта Бенякони молодого иракца.

 
 

 
Теги: Минск
 
 
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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаушкас считает сегодняшние сообщения о гибели молодого иракца на границе провокацией Минска.
 
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